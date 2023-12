Il pranzo di Natale del vescovo di Ragusa con le persone assistite dai servizi Caritas

Anche quest’anno il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, ha voluto condividere il pranzo di Natale con gli operatori, i volontari, i familiari e, soprattutto, le persone seguite dai servizi della Caritas diocesana. Si è così rinnovato questo appuntamento reso possibile anche dal prezioso contributo offerto dai volontari del Ristoro San Francesco, guidati da Raffaele Occhipinti e Concetta Colombo. A ritrovarsi nel refettorio del seminario sono state circa 90 persone.

Dopo il saluto del direttore della Carias, Domenico Leggio che ha sottolineato come questo momento sia segnato dal piacere e dalla gratitudine al Signore per questo ritrovarsi insieme, il vescovo ha invitato tutti a recitare il Padre Nostro e a intonare Astro del Ciel. Così ha avuto inizio il pranzo del giorno di Natale. Tante aziende e tante persone hanno voluto contribuire a rendere un po’ più sereno il giorno di Natale a chi si trova in difficoltà.

La Caritas diocesana intende ringrazie, in particolare, Rotary Ragusa, Rotary Ragusa Ibla, Alba Bio, Savini, Latterie Riunite, Cooperativa San Giuseppe Donnalucata, Rosso Sicilia, Cieffe di Corallo, Abiomed Naturosa, Passalacqua Spedizioni, Gruppo Sar Assicurazioni, Scuola Munari con la maestra Lella Occhipinti, le famiglie Greco, Floridia e Sabatini e tutte le persone che in maniera spontanea e generosa hanno contribuito alla realizzazione di questo particolare momento. Al termine del pranzo i bambini, ma anche alcuni adulti, hanno avuto la possibilità di spacchettare piccoli regali preparati e consegnati da Roberta Roccella e dai suoi figli.