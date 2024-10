Il porto di Catania avrà un nuovo volto: progetto da 6,5 milioni per nuovo varco sud e parco del Faro

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha avviato una serie di opere che anticipano il futuro Piano Regolatore del Porto (PRP) di Catania, volto a rilanciare lo scalo etneo sia dal punto di vista infrastrutturale che dei servizi. Il primo progetto in programma è il rifacimento del varco sud, porta principale del porto commerciale, per un importo di circa 6,5 milioni di euro. I lavori, che inizieranno entro il 2025 e termineranno in circa 300 giorni, trasformeranno una zona periferica in un polo strategico e attrattivo per la città.

Gli interventi e la creazione del Parco del Faro

Tra gli interventi previsti, vi è la creazione del “Parco del Faro”, un’area verde multifunzionale di 10.000 mq dove i cittadini potranno passeggiare, andare in bici e svolgere attività all’aperto. La struttura principale del varco di accesso sarà caratterizzata da due imponenti archi d’acciaio di 40 metri, il cui design richiama la “A” di Sant’Agata, patrona di Catania.

Il progetto include anche l’utilizzo di materiali sostenibili secondo i Criteri Ambientali Minimi (CAM), un impianto fotovoltaico, e sistemi per il trattamento e accumulo delle acque piovane. Oltre al miglioramento delle infrastrutture stradali, con due grandi carreggiate a tre corsie per ottimizzare i flussi di traffico, verrà rinnovata l’illuminazione per integrare funzionalità e valore estetico.

Il presidente dell’AdSP, Francesco Di Sarcina, ha sottolineato che queste opere sono solo un’anticipazione del PRP definitivo, previsto per il 2025, e rappresentano il primo passo verso una nuova fase di sviluppo che connetterà sempre più la città di Catania con il porto, rispettando i principi di sostenibilità e funzionalità.

