Il portiere Andrea Grasso al Ragusa Calcio

Andrea Grasso, il giovane portiere siracusano classe 2006, sta vivendo la sua prima avventura in una squadra di calcio di prima categoria. Dopo aver giocato nelle squadre giovanili dell’Accademia Siracusa e della Rari Nantes, Grasso si è trasferito al Frosinone, dove ha impressionato per le sue doti da estremo difensore nelle squadre Under 16 e Under 17 nelle ultime due stagioni.

Con i suoi 182 centimetri di altezza, Grasso è considerato un portiere promettente e dotato di qualità eccezionali. Nonostante la giovane età, è determinato a imparare dagli altri giocatori più esperti della squadra e a sfruttare al massimo le opportunità che gli verranno date per crescere come calciatore.