Il porticciolo di Donnalucata. Start Scicli e Partito Democratico incalzano la giunta Marino per la bonifica

Dalla Bandiera Blu per Sampieri alla borgata di Donnalucata non al massimo delle aspettative di residenti e pescatori che puntano sulla praticabilità del porticciolo sia per la pesca professionale e sportiva e sia per il diportismo. Le forze di opposizione alla giunta Marino, Partito Democratico e Start Scicli, sono fortemente critiche sulle azioni del primo cittadino e della sua amministrazione. Per rendere piacevole la borgata chiedono interventi a doppio binario.

Interventi di manutenzione urgenti per evitare di arrivare alla stagione estiva, oggi alle porte, impreparati.

“Manutenzioni da realizzare nel brevissimo periodo ed avvio di interlocuzioni a più livelli istituzionali per sviluppare un progetto che dia, nel lungo periodo, una nuova vita ad un’infrastruttura che assume un ruolo centrale nelle prospettive di sviluppo di tutto il nostro

litorale – affermano le due forze politiche – alle porte del mese di giugno e quindi della stagione estiva, dopo le promesse fatte in consiglio comunale, nulla si è mosso. Ad oggi non sono state avviate le operazioni di manutenzione ordinaria di pulizia dei fondali e rimozione delle alghe, con il rischio che l’intervento non possa essere effettuato nei prossimi mesi estivi e la conseguente completa inutilizzabilità dello scalo, né sono state avviate le procedure che consentirebbero l’utilizzo della draga e quindi una prima, parziale, risoluzione delle problematiche del sito”. Dagli uffici comunali preposti ad intervenire assicurano che si sta lavorando per rendere fruibile il porticciolo e vivibile la borgata.

