Il parco sotto casa. Dagli alunni della Don Milani a Scicli l’amore per la natura

Una giornata di festa con circa cento ragazzi della scuola Istituto Comprensivo Don Milani di Jungi, in particolare quelli che frequentano la 2° media inferiore, che sono tornati al parco di via Brancati al villaggio Jungi. La finalità? Rivivere i luoghi di una memoria recente e comunque importante nell’animo dei ragazzi.

E’ qui, nell’area attrezzata di via Vitaliano Brancati che quattro anni fa, gli alunni della Don Milani avevano piantato circa 170 tra piante e arbusti nel rispetto della natura circostante con la finalità di creare il loro “parco sotto casa”. Ed in verità di sono riusciti. Quelle piante sono cresciute ed hanno dato un’immagine importante all’area di via Vitaliano Brancati. “È nato il frutto della sinergia di gruppo, della voglia di una comunità che ha visto la società civile protagonista e autrice di questo luogo vivo – spiegano i promotori dell’iniziativa scolastica – oggi questo parco è realtà ed è un luogo aperto alla città”.

L’iniziativa è stato promossa anche dall’ associazione RimboschiAmo OdV che, assieme ai ragazzi, ha tirate le prime somme di un progetto che vuole realizzare una grande area naturalistica nella zona, proprio vicina al villaggio Jungi dove il cemento è stato l’attore primo negli ultimi sessant’anni.

