Il Pantheon di Roma diventa a pagamento: “appena” 5 euro, ricorda il ministro Sangiuliano

Da oggi visitare il Pantheon di Roma avrà un costo di “appena” 5 euro, ad eccezione dei residenti nella città eterna. Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha dichiarato: “Questo è un impegno che avevo assunto poco dopo il mio arrivo al ministero. In pochissimi mesi siamo riusciti a realizzare l’impianto amministrativo e tecnico necessario per arrivare a questo punto”.

Il biglietto era stato inizialmente proposto durante l’incarico di Dario Franceschini come ministro, suscitando polemiche. Sangiuliano ha sottolineato che il Pantheon è il sito museale più visitato in Italia, con nove milioni di visitatori, e che il prezzo del biglietto è abbastanza modico, considerando che anche a Les Invalides di Parigi si paga per accedere alla tomba di Napoleone.

Il Ministro ha anche precisato che ci sono esenzioni per i cittadini romani e varie categorie di visitatori, come i giovani fino a 18 anni e le persone disabili. Gli incassi saranno destinati al ministero della Cultura per la manutenzione e la cura del sito, alla Curia per aiutare i poveri di Roma e al Comune per garantire la pulizia e l’ordine della piazza. Sangiuliano ha sottolineato l’importanza di mantenere adeguatamente le cose di valore e l’utilizzo delle risorse per farlo. E voi che ne pensate? E’ giusto aver attivato il biglietto a pagamento?