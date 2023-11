Il paese di Monterosso Almo nel calendario nazionale 2024 dei Carabinieri

Il borgo di Monterosso Almo, situato nel suggestivo territorio siciliano, è stato onorato di essere incluso nel Calendario Storico 2024 dei Carabinieri, un progetto straordinario realizzato in collaborazione con lo studio di design Pininfarina e l’editorialista Massimo Gramellini per la redazione dei testi. Questo calendario è stato presentato con orgoglio questa mattina al comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Ragusa, alla presenza del comandante Carmine Rosciano, e offre una prospettiva affascinante sulla figura del Carabiniere come punto di riferimento essenziale per la collettività. Protagonisti dello scatto fotografico sono il maresciallo Irma Fabiana Rossino e il carabiniere Michael Fracasso.

Il tema principale del Calendario Storico 2024 è “I Carabinieri e le Comunità”, con un particolare focus sulla presenza costante del Carabiniere accanto alla cittadinanza, in momenti fondamentali per il nostro Paese, così come in quelli della vita quotidiana. La dedizione dei Carabinieri a sostenere e proteggere le comunità è celebrata in questo straordinario calendario, che fa rivivere i legami profondi tra le forze dell’ordine e le persone che servono.

Il calendario non solo celebra la figura eroica del Carabiniere ma mette in evidenza la sua presenza in una varietà di situazioni, da momenti cruciali della storia italiana, come il referendum tra Monarchia e Repubblica nel 1946, a situazioni di emergenza e aiuto durante eventi catastrofici, come la recente alluvione in Romagna.

Il coinvolgimento dello studio di design Pininfarina, noto per la sua eccezionale estetica e design innovativo, aggiunge un tocco di eleganza e sofisticazione al calendario. Le immagini sono state curate con attenzione ai dettagli e alla composizione per catturare l’essenza di ciascun momento e il legame tra i Carabinieri e le comunità che servono.

L’apporto di Massimo Gramellini, uno degli editorialisti più stimati del nostro paese, garantisce che i testi siano informativi, toccanti e riflessivi. Grazie alla sua abilità nella scrittura, i lettori saranno accompagnati in un viaggio attraverso la storia e le emozioni che circondano i Carabinieri e il loro ruolo di supporto e protezione per le comunità italiane.

Il Calendario Storico 2024 è un omaggio alla dedizione e all’abnegazione dei Carabinieri in servizio in tutta Italia. E celebrando l’importante connessione tra i Carabinieri e le comunità, questo calendario ci ricorda quanto sia essenziale la presenza costante delle forze dell’ordine per il benessere e la sicurezza del nostro Paese.

Incluso in questo calendario, Monterosso Almo diventa un esempio tangibile dell’importanza dei Carabinieri nelle comunità locali, che offrono supporto, sicurezza e un senso di appartenenza. La sua bellezza paesaggistica e la storia unica si fondono perfettamente con il messaggio centrale del Calendario Storico 2024: i Carabinieri sono lì per le comunità, in ogni momento e in ogni situazione.