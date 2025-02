Il Museo Civico di Comiso un gioiello della provincia di Ragusa sempre più apprezzato

Cresce il Museo Civico di Comiso in termini di visitatori. Nato nel 1994 grazie alla dedizione e alla competenza del curatore scientifico dott. Gianni Insacco, il museo è considerato uno dei più rilevanti in Italia per il valore dei suoi reperti. Nel corso del tempo, la struttura ha affrontato diverse sfide

Negli ultimi anni, un cambio di gestione ha segnato una svolta significativa. L’intervento di Civita Sicilia e Logos ha portato a una ristrutturazione degli ambienti e a un’estensione degli orari di apertura, rendendo il museo accessibile anche nei giorni festivi e pre-festivi. Un miglioramento che ha avuto un impatto diretto sul numero di visitatori.

Ed infatti il 2024 si è chiuso con poco più di 10.000 visitatori” un incremento netto rispetto ai 3.000-4.000 visitatori degli anni precedenti. La possibilità di visitare il museo con maggiore flessibilità ha rappresentato un valore aggiunto per il pubblico

Il trend positivo era già emerso nel 2023, con circa 6.000 ingressi registrati. La crescita è proseguita nel 2024, con un aumento che ha quasi raddoppiato il numero di biglietti staccati. Tra le iniziative che hanno contribuito a questo sviluppo vi sono i laboratori ludico-scientifici dedicati ai più piccoli, che hanno coinvolto non solo gli studenti delle scuole primarie, ma anche famiglie e visitatori occasionali.

“È motivo di orgoglio per la nostra città vedere il museo affermarsi come una delle attrazioni più apprezzate” – afferma il sindaco. L’auspicio è che questa tendenza prosegua nei prossimi anni, consolidando il ruolo del museo come punto di riferimento per la divulgazione scientifica e la valorizzazione del patrimonio naturalistico di Comiso.

