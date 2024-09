Il Modica torna in campo sperando di vincere. Ecco chi ci sarà contro il Palazzolo

Dopo il pareggio di Palazzolo per 1-1, il Modica Calcio di Mattia Pitino e Danilo Radenza punta al passaggio del turno in Coppa Italia, con un ritorno da giocare davanti al proprio pubblico e con il fattore campo come 12esimo uomo.

Nella gara d’andata la compagine rossoblu non chiude subito la pratica, sbagliando diversi gol sotto porta, dimostrando di essere ancora in una fase di costruzione e di organizzazione. Giusto l’atteggiamento e la voglia di dimostrare le proprie qualità, da questo punto bisogna ripartire per abituarsi alle gare ufficiali e al loro livello di pressione.

Questa Domenica è vietato sbagliare, servirà una vittoria per il passaggio del turno e per trovare certezze all’interno di un gruppo che si è già ben amalgamato e sta crescendo giorno dopo giorno nella sua preparazione alla stagione che si appresta ad iniziare a pieno ritmo.

“Veniamo da una lunga serie di allenamenti e trovo normale questa fase istruttoria e di amalgama della squadra – dichiara mister Pasquale Ferrara – Sicuramente abbiamo ancora tanto da lavorare ma la squadra sta dando il massimo e sono soddisfatto di quanto stiamo facendo. Nella gara di andata dovevamo essere più cinici, adesso conosciamo sicuramente meglio il nostro avversario con punti di forza e di debolezza, lavoreremo su questo e daremo il massimo con l’unico obiettivo di passare il turno.”

Di seguito l’elenco dei convocati per la sfida contro lo Sport Club Palazzolo alle 15:30 presso il “Vincenzo Barone”:

Arquin, Battaglia, Belluso, Cappello, Denaro, Kondila, Idoyaga, Incatasciato, La Licata, Maimone, Mallia, Margaritini, Mollica, Palmisano, Pettinato, Pontet, Rallo, Rotante, Schembari, Susino, Vitelli.

