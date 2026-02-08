Il Modica record di 17 successi consecutivi. La squadra oggi si ferma, primato condiviso con il Licata

Il Modica si ferma. Se avesse vinto oggi la squadra rossoblu avrebbe realizzato il record assoluto di vittorie consecutive. Oggi, dopo 17 successi consecutivi, il Modica si è fermato pareggiando per 1- 1 sul campo della Nebros.

Diciassette vittorie consecutive è comunque un record: un record che il Modica condivide con il Licata, che lo aveva conquistato alcuni anni fa. Il record c’è, ma è un record condiviso tra due squadre, Licata e Ragusa, che hanno fatto la storia del calcio dilettantistico siciliano e non solo ! Il Ragusa ha giocato anche in serie C, il Licata ha vissuto i fasti della serie B.

Oggi, dunque, il Modica ha giocato in trasferta contro la Nebros. Per primi in vantaggio i padroni di casa con Bìarez, su calcio piazzato, il Modica ha cercato la reazione, ma non è stato fortunato. Misseri ha subito un’espulsione. La squadra è stata costretta a giocare in dieci contro 11 per buona parte della gara. Ha giocato, ha spinto, ha trovato il gol del pareggio alla fine del primo tempo, su calcio di rigore realizzato da Bonanno, ha continuato a spingere ma il risultato non è cambiato. Raciti ha cercato la vittoria fino all’ultimo: ha fatto uscire un difensore, Sangarè per inserire Asero e cercare di dare maggiore spinta all’azione offensiva.

Finisce con i giocatori del Modica che – come fanno ogni domenica – ringraziano la sparuta pattuglia di tifosi che continua a seguire la squadra in tutte le trasferte. Il Modica riesce a mantenere comunque le distanze dalle inseguitrici, tra le quali svetta il Vittoria, che riscatta le ultime giornate deludenti e batte in casa la forte Messana. L’Avola viene fermata per 1 – 1 dal Palazzolo . Il Modica ha quindici punti di vantaggio sul Vittoria, che ha 41 punti, sedici su Messana a Avola. Potrebbe vincere il campionato con largo anticipo e i tifosi già guardano a questo traguardo sempre più vicino. Il campionato non è finito, la matematica non ha ancora dato il suo ultimo responso, ma questa è davvero la stagione dei record. E il Modica vuole batterne un altro !

