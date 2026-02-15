Il Modica capolista pareggia contro il Niscemi. La società dona metà dell’incasso alla città della frana

Secondo pareggio consecutivo per il Modica che ha interrotto domenica scorsa la striscia di 17 vittorie ininterrotte: un primato che condivide con il Licata di qualche stagione orsono.

Contro il Niscemi, i rossoblu hanno pareggiato per uno a uno. Tutta la gara è stata condotta senza troppi clamori: nessun gol e il risultato sembrava avviarsi stancamente verso il risultato a occhiali.

A cinque minuti dal termine, però, il Modica trova il gol: va a segno con Torres Martinez. Sembrava che ancora una volta il Modica potesse far sua la partita, magari con un gol conquistato nei minuti finali, ma stavolta il Niscemi ha guastato la festa. E al 90’ minuto va a segno con Petrucci.

Un punto per uno ed è un risultato che va bene a entrambe le squadre. Il Modica resta saldo in vetta alla classifica, in attesa che le prossime giornate diano la tanto attesa certezza matematica della promozione per suggellare un campionato straordinario. Ma se continuerà a pareggiare quella data si allontana. Per il Niscemi, un punto importante che consolida la sua posizione di centroclassifica, Tanto più che il dato più importante della gara è stato vissuto fuori dal terreno di gioco.

In questa domenica infatti il Modica non è sceso in campo solo per la gara. La società ha voluto dare “un segnale concreto di vicinanza e solidarietà. Metà dell’incasso è stato devoluto alla popolazione di Niscemi colpita dal tragico evento”. Chi ha partecipato alla partita, scegliendo di andare sugli spalti per assistere alla gara e applaudire i giocatori in campo, ha “trasformato la presenza allo stadio in un gesto di supporto reale”. Il calcio a Modica è anche questo !

