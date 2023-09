Il Modica Calcio vince contro il Santa Croce

Una grande vittoria per il Modica Calcio, che ha gestito con successo il vantaggio ottenuto nella gara d’andata e ha concluso la sfida con un risultato finale di 2-0 contro il Santa Croce. La partita è stata combattuta e sentita su diversi fronti, ma la squadra di casa è riuscita a superare il turno e ora può concentrarsi sul campionato.

La prima metà della partita si è conclusa senza reti, ma il Modica è sembrato più pericoloso degli avversari, nonostante il vantaggio di 1-4 ottenuto nella gara precedente. La partita è iniziata con un minuto di silenzio in memoria degli operai travolti nella linea ferroviaria Torino – Milano. Subito all’inizio, al 1′, il Modica ha creato una situazione pericolosa con un tiro da fuori di Randis, ma il portiere Caruso è stato bravo a respingere il pallone. Dopo solo due minuti, un calcio d’angolo ha visto Diop sfiorare il gol con un colpo di testa che ha colpito la traversa. Ancora pochi minuti e Randis ha nuovamente sfiorato il gol di testa da un calcio d’angolo. Con il passare dei minuti, il caldo ha iniziato a farsi sentire, rallentando il ritmo della partita. Ci sono state alcune distrazioni che hanno portato a occasioni sporadiche, ma i portieri non sono stati messi troppo in difficoltà.

Nel secondo tempo, il Santa Croce è sceso in campo con una mentalità diversa e ha cercato di prendere il vantaggio. Al 10′, Elton ha cercato di segnare da pochi passi, ma il portiere Marino è stato pronto a respingere con agilità e prontezza. Ci sono voluti altri 20 minuti per registrare un’altra occasione, questa volta per il Santa Croce, ma il tiro di Tomasi da fuori è finito di poco a lato. Nel finale, il Modica è diventato più incisivo, e al 32′ Agodirin ha messo in mezzo un cross per l’incornata di Diop. Il portiere avversario ha respinto, ma non è riuscito a bloccare il pallone, e Kebbeh è arrivato dalla retroguardia per segnare di testa e portare avanti la squadra. Il secondo gol decisivo è arrivato ancora con Agodirin, che è stato lanciato da solo in area e ha poi girato il pallone a Genovese, che ha chiuso il punteggio a porta vuota.

Modica Calcio – Santa Croce 2-0

Modica Calcio: Marino, Ababei (17’ st Ballatore), Cacciola, Incatasciato (39’ st Cicero), Vindigni, Diop, Genovese P., Palermo, Randis (31’ st Kebbeh), Prezzabile (21’ st Guerci), Savasta (17’ st Agodirin). Panchina: Genovese L., Ballatore, Ferotti, Musso, Cicero, Guerci, Agodirin, Kebbeh, Falla. Allenatore: Giancarlo Betta.

Santa Croce: Caruso, Bellina (25’ st Rimmaudo), Prestigiacomo, Ravalli, Balba (36’ st Celestre), Semeraro, Diara (39’ st Di Perna), Bello, Camarà, Generoso, Elton (21’ st Tomasi). Panchina: La Licata, Falconieri, Orlandini, Cancemi, Di Perna, Tomasi, Celestre, Rimmaudo, Massari. Allenatore: Galfano Angelo. Arbitro: Valerio Massimo Cassia (Siracusa)Assistenti: Pablo Vasques (Siracusa), Marco Mirabella (Acireale)

Marcatori: 32’ st Kebbeh, 46’ st Genovese

Ammoniti: Diop, Incatasciato, Palermo, Agodirin, Caruso