Il Modica Calcio “riparte” dalla RG Siracusa, domenica al “Barone” torna il campionato

Allenamento di rifinitura questo pomeriggio per il Modica Calcio di Giancarlo Betta che domenica torna in campo dopo la lunga sosta per affrontare la fase discendente del campionato di Promozione.

I rossoblù della Contea che durante il mercato di dicembre hanno completato la rosa con l’inserimento di pedine importanti, come Genovese e Agodirin, hanno approfittato della sosta per recuperare gli infortunati e sono pronti per affrontare campionato e Coppa Italia con l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile.

“Quello che va ad iniziare – spiega Giancarlo Betta – è un nuovo campionato sotto diversi aspetti. La lunga sosta può incidere perchè in questo mese e mezzo di allenamenti senza la possibilità di poter fare nemmeno amichevoli non ha permesso a tutte le squadre di poter capire i veri valori dopo aver modificato le rose. Noi – continua – ci siamo allenati bene abbiamo recuperato gli infortunati e inserito nella rosa elementi che ci permetteranno di poter essere completi in ogni reparto. Resettiamo tutto e incominciamo da zero. Sappiamo che nel girone di ritorno dobbiamo cercare di fare molti più punti dell’andata, ma se prima abbiamo cercato di tamponare alla partenza in ritardo e tenere testa riuscendoci fino a un certo punto, ora siamo completi e possiamo giocarcela alla pari con tutti. Certo – conclude Betta – le squadre hanno quasi tutte cambiato fisionomia e non si conoscono ancora i veri valori delle formazioni che incontreremo a partire da domenica con la RG Siracusa, ma noi siamo pronti e ci giocheremo fino alla fine le nostre carte su tutti i fronti”.

La partita di domenica contro la RG Siracusa in programma al “Vincenzo Barone” avrà inizio alle 15 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook ufficiale del Modica Calcio. Per assistere alla partita dalla tribuna, invece, sarà obbligatorio il super green pass e indossare le mascherine Ffp2 per tutta la durata del match oltre a mantenere le distanze di sicurezza. La capienza delle tribune, inoltre è limitata per via della pandemia e i botteghini del “Vincenzo Barone” resteranno chiusi.

Per acquistare i tagliandi d’ingresso allo stadio ci si può rivolgere agli abituali ticket point:

Mojo Caffè Via Risorgimento, 130 Modica Sorda

Bar Tabacchi La Contea Via Nazionale 282 (vicino al “Vincenzo Barone”) Modica Sorda

Pasticceria Pulino Viale Manzoni 7 Modica Alta

American Bar Viale Quasimodo 8 quartiere Vignazza Modica Bassa.

