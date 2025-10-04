il Modica Calcio pronto ad ospitare in casa il Rosmarino dopo le due trasferte ad Avola

Il Modica Calcio dopo il doppio impegno con l’Avola si prepara a vivere la seconda giornata casalinga di questa stagione. Domenica arriva la Rosmarino, che sta ben figurando in questo inizio campionato con due gare vinte su tre.

I rossoblù di mister Raciti arrivano alla sfida carichi e dopo una prova convincente in Coppa Italia contro un’ottima squadra come l’Avola. Il gruppo potrà contare sulla convocazione dei due nuovi innesti, Torres e Mollica, con un’infermeria che vede il solo Maimone ancora fermo ai box.

Una gara, quella di domenica, che chiamerà a raccolta tutta la comunità modicana per portare avanti quello che è il progetto di una stagione che ha visto grande impegno e grande dedizione da parte di tutti e che sicuramente vedrà la formazione della Contea come una delle protagoniste. A fronte di una solida difesa che nelle prime uscite ha subito solo 3 reti, gli occhi sono puntati sulla fase offensiva che propone una grande mole di gioco rispetto alle reti messe a segno, 3 fino ad oggi.

Gli ospiti, dal canto loro, punteranno a migliorare il trend esterno con una sconfitta pesante subita contro la Messana per 5-2, simbolo di come il “Fresina” sia la vera arma in più di questa squadra che proprio tra le mura di casa ha raccolto i primi punti contro il Vittoria e poi contro la Leonfortese.

Di seguito l’elenco dei calciatori convocati per la sfida di Domenica alle 15:30 al “Vincenzo Barone”:

Portieri: Romano, Calabrese Difensori: Mallia, Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Spadaro, Sangarè, Intzidis, Mbaye.

Centrocampisti: Bonaccorso, Valenca, Incatasciato, Maimone, Sessa, Asero, Misseri, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Bonanno, Spataro.

[image: image.png]



© Riproduzione riservata