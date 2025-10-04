In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
il Modica Calcio pronto ad ospitare in casa il Rosmarino dopo le due trasferte ad Avola
04 Ott 2025 18:40
Il Modica Calcio dopo il doppio impegno con l’Avola si prepara a vivere la seconda giornata casalinga di questa stagione. Domenica arriva la Rosmarino, che sta ben figurando in questo inizio campionato con due gare vinte su tre.
I rossoblù di mister Raciti arrivano alla sfida carichi e dopo una prova convincente in Coppa Italia contro un’ottima squadra come l’Avola. Il gruppo potrà contare sulla convocazione dei due nuovi innesti, Torres e Mollica, con un’infermeria che vede il solo Maimone ancora fermo ai box.
Una gara, quella di domenica, che chiamerà a raccolta tutta la comunità modicana per portare avanti quello che è il progetto di una stagione che ha visto grande impegno e grande dedizione da parte di tutti e che sicuramente vedrà la formazione della Contea come una delle protagoniste. A fronte di una solida difesa che nelle prime uscite ha subito solo 3 reti, gli occhi sono puntati sulla fase offensiva che propone una grande mole di gioco rispetto alle reti messe a segno, 3 fino ad oggi.
Gli ospiti, dal canto loro, punteranno a migliorare il trend esterno con una sconfitta pesante subita contro la Messana per 5-2, simbolo di come il “Fresina” sia la vera arma in più di questa squadra che proprio tra le mura di casa ha raccolto i primi punti contro il Vittoria e poi contro la Leonfortese.
Di seguito l’elenco dei calciatori convocati per la sfida di Domenica alle 15:30 al “Vincenzo Barone”:
Portieri: Romano, Calabrese Difensori: Mallia, Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Spadaro, Sangarè, Intzidis, Mbaye.
Centrocampisti: Bonaccorso, Valenca, Incatasciato, Maimone, Sessa, Asero, Misseri, Cappello.
Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Bonanno, Spataro.
[image: image.png]
© Riproduzione riservata