Il Modica Calcio guarda al futuro dopo il passaggio di turno

Finale Playoff per il Modica Calcio di Pitino e Radenza che pareggia 2-2 in casa contro l’Aurora Alto

Casertano e si regala il passaggio del turno grazie alla vittoria maturata nella gara di andata. Domenica

sarà il turno della finale di andata contro Pompei, pronti alla trasferta per la Domenica successiva che

decreterà il finale di stagione.

Le dichiarazioni di Pitino e Radenza



“Sembra di averla giocata tutti questa partita – dichiarano i patron Mattia Pitino e Danilo Radenza a fine

gara – lo staff, la dirigenza e ovviamente i ragazzi, noi da qui possiamo dare poco ma le energie spese

sono state tante. La perseveranza in questo sport è un valore aggiunto, noi non abbiamo mai smesso

di crederci e per questo abbiamo deciso di rilanciare in un momento difficile e affidarci a mister

Settineri. Tanti meriti vanno al mister e soprattutto ai ragazzi che sono riusciti a resettare mesi bui e

difficili. Adesso ci meritiamo questo risultato e ci godiamo il momento con le ultime due gare da giocare

in una stagione lunghissima”.

