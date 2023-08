Il Modica Calcio guarda ad un progetto di coinvolgimento della città. Ricevuto in Comune

Nella vivace cornice dell’aula consiliare del Comune di Modica, si è svolto un momento di grande rilevanza per la città e per gli appassionati di calcio: il sindaco Maria Monisteri, insieme agli assessori e al presidente del Consiglio comunale, ha reso noto il gesto emblematico con cui la comunità modicana si è avvicinata al proprio cuore rossoblù. L’acquisto collettivo dell’abbonamento alla squadra del Modica Calcio, oltre ad essere un segnale di vicinanza e supporto al club, rappresenta un’emozionante dimostrazione dell’attaccamento dei cittadini ai colori locali e alla passione sportiva che unisce le anime della comunità.

La dichiarazione del sindaco ha sottolineato il forte legame che Modica ha sempre avuto con il proprio club calcistico, il cui nome è diventato sinonimo di identità cittadina e di orgoglio. Il calcio, con le sue emozioni e le sue sfide, diviene il collante di una comunità che trova nel Modica Calcio una rappresentazione tangibile della propria unità e determinazione.

“È stata una bella mattinata a tinte rossoblù, quella che abbiamo vissuto nell’aula consiliare del nostro comune”, ha affermato il sindaco Monisteri. “Assieme agli assessori e al presidente del Consiglio comunale, abbiamo deciso di acquistare l’abbonamento della squadra come segnale per dire che ‘il Modica è di Modica’ e che rossoblù sono i nostri colori.”

La scelta di acquistare l’abbonamento non è solo un gesto simbolico, ma anche un invito alla cittadinanza a sostenere in maniera concreta la squadra durante la nuova stagione calcistica. La sindaca Monisteri ha espresso la speranza che questa stagione possa essere vincente, un’aspirazione che richiama l’attenzione e l’entusiasmo di tanti modicani.

Inoltre, la dichiarazione ha rivelato una prospettiva ambiziosa per il futuro del Modica Calcio. Il sindaco ha citato Mattia Pitino e Danilo Radenza, i quali stanno guidando la squadra verso una nuova fase di sviluppo e crescita. I piani per il rinnovamento del Pietro Scollo, lo stadio di casa del Modica, mostrano un impegno costante nel miglioramento delle infrastrutture sportive per prepararsi ad affrontare le sfide che il futuro riserva.

“Mi ha fatto davvero tanto piacere salutare la nuova stagione del Modica; farlo nella ‘casa’ della nostra Città, Palazzo San Domenico e nella sua sala più importante intitolata, peraltro, all’indimenticato Paolo Garofalo, che del Modica è stato un grandissimo tifoso”, ha continuato il sindaco. “Oggi, abbiamo condiviso il primo atto di questa stagione calcistica 2023/2024; sabato, sulla scalinata di San Pietro, alla Festa dello Sport, sarà il momento in cui la Città di Modica abbraccerà calciatori, tecnici e dirigenti.”

“Ringrazio il Sindaco e tutta la Giunta – ha risposto Mattia Pitino, vertice societario assieme a Danilo Radenza – per il sostegno mostrato nei confronti della squadra e di tutta la dirigenza. Quello di oggi è un incontro non scontato ma dall’alto valore simbolico perché dimostra quanta voglia ci sia di stare accanto alla squadra e a mister Betta in avvio di questo grande percorso. Sapere che coloro i quali sono chiamati ad amministrare la città di Modica remano nella nostra stessa direzione è gratificante e stimolante!”.

L’incontro si è poi concluso con la classica foto di rito e la consegna degli abbonamenti a tutta la giunta. Infine, è stato ricordato l’appuntamento di sabato prossimo, in occasione della “Festa dello sport”, in cui la squadra incontrerà per la prima volta la città e tutti i suoi sostenitori.

Questo evento rappresenta il “battesimo” pubblico di un percorso che mira a coinvolgere tutta la città, avvicinando ancor di più la squadra ai suoi sostenitori e creando un clima di condivisione e unione. La stagione 2023/2024 si prospetta come un momento di crescita e di emozioni, in cui la Città di Modica sarà al fianco del suo club in ogni passo avanti, rendendo l’esperienza calcistica un’affermazione di orgoglio e di appartenenza.