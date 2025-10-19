Il Modica batte la Nebros e vola al secondo posto. La nuova classifica del girone B di Eccellenza

Il Modica batte la Nebros e vola al secondo posto in classifica. La squadra allenata da Filippo Raciti ha vinto per 2-1. I due gol rossoblu sono stati realizzati entrambi nel primo tempo, nella ripresa la Nebros ha accorciato le distanze. I gol del Modica sono stati realizzati da Tommy Bonanno e Luca Savasta.

Bellissima la cornice di pubblico che ha accompagnato, con il coro dei tifosi, la bella prestazione dei rossoblu. Per la prima volta in questo campionato, il Modica supera i cugini del Vittoria, ieri sconfitti sul campo della Messana. Vola invece l’Avola, che continua a vincere e lo ha fatto anche oggi vincendo per 2-0 sul terreno del Palazzolo. Ora l’Avola guida la classifica con 16 punti, alle sue spalle, con 13 punti (unica squadra imbattuta del girone), ci sono Modica, Messana e Leonzio, poi il Vittoria, al quinto posto, con 12 punti. Più attardato il Mazzarrone, che sta disputando un buon campionato, al di sopra delle sue aspettative e che oggi ha 10 punti. Ha battuto in casa il Giarre per 3-2: una bella gara, piena di capovolgimenti di fronte, molto combattuta da entrambe le squadre. Bel passo avanti del Niscemi che, dopo un avvio difficile, oggi è riuscito a strappare un successo fuori casa sul campo della Leonfortese.

Da registrare anche il primo successo dell’Acquedolcese, finora sempre sconfitta nelle prime cinque partite del campionato. Ha battuto il Melilli e lo ha raggiunto a quota 3, entrambe in fondo alla classifica.

Il girone B del campionato di Eccellenza continua a regalare emozioni. C’è un lotto di squadre che punta al successo finale: Vittoria e Modica sono tra queste. La vera sorpresa è l’Avola, che finora ha inanellato cinque successi e un solo pareggio e che è l’unica squadra imbattuta. L’Avola ha segnato pochissimo (proprio come era successo lo scorso anno al Milazzo), ma ha anche subito un solo gol in sei partite. Un dato di particolare rilievo e che dice tutta la forza difensiva di questa squadra.

Il Vittoria, invece, è la squadra che ha segnato di più, 14 gol in tutto, segno della prolificità dei suoi attaccanti. È lo stesso risultato della Messana. Le due squadre hanno segnato 14 gol, ne hanno subiti 7 e hanno una differenza reti molto alta, entrambe di 7 punti. Un dato, anche questo, che deve far riflettere. Il Vittoria ha un ottimo potenziale offensivo, di recente rafforzato dall’arrivo di Welle e di Vitelli, ma deve lavorare di più sul reparto difensivo e sul filtro del centrocampo per evitare di subire.

