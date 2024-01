“Il mio giusto momento”, il nuovo singolo di Lorenzo Licitra

Il cantante ragusano Lorenzo Licitra, reduce dei successi con il programma televisivo “Tale e quale show” e già vincitore di XFactor, torna con un nuovo singolo intitolato “Il mio giusto momento” distribuito da ADA Music Italy e già disponibile in presave.

Questo singolo esplora il concetto del valore del presente attraverso la narrazione di una relazione che si svolge in atmosfere notturne, con un gioco di contrasti e ossimori. La canzone esplora le due sfere predominanti dell’essere umano: quella fisica, legata alla vista e al tatto, e quella razionale, in un continuo conflitto, influenzata da sentimenti incontrollabili come la distanza emotiva, i sogni e il passare del tempo.

IL BRANO

Lorenzo sottolinea che nel testo del brano si amalgamano più volte queste dimensioni, citando versi come “Ci hanno visto ballare / rubare luce alla luna”. Questo concetto è anche riflesso nell’artwork del singolo, che sovrappone la figura della luna alla formula matematica del “momento di una forza”, un concetto fisico legato alla rotazione dei corpi. Questa rappresentazione simbolica suggerisce che, nonostante la capacità di influenzare le proprie vite e le interazioni con gli altri, esiste anche una componente universale e incontrollabile che ci porta in un preciso momento in uno spazio insieme ad altri individui.

“Il mio giusto momento” segue il precedente singolo “Libero” e segna un ulteriore passo nella nuova fase artistica di Lorenzo Licitra. Scritto e composto da Giacomo Eva, con la produzione curata insieme a grnd, il brano conferma il desiderio costante dell’artista di regalare musica al proprio pubblico, mostrando sempre più la sua rinnovata identità musicale e le diverse sfaccettature del suo nuovo percorso artistico, dimostrando ancora una volta il suo innegabile talento.