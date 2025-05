Il Memorial Peppe Greco per la prima volta a Vittoria: si corre il 27 settembre

La notizia è stata ufficializzata a Roma, nella sede della Federazione Italiana di Atletica Leggera, alla presenza del presidente nazionale Stefano Mei, durante la presentazione ufficiale dell’evento. Ed è qui che l’annuncio ha assunto un valore simbolico: la storica corsa nata nel 1990 cambia città, ma non spirito. E soprattutto, non perde il prestigio conquistato in oltre trent’anni di storia.

Il cuore della corsa batte a Vittoria

Per questa edizione 2025, sarà il centro storico di Vittoria a trasformarsi in pista, con un percorso cittadino di 1 km che verrà svelato nelle prossime settimane, pensato per esaltare le qualità dei top runner italiani e internazionali che comporranno la Start List. “Sarà un circuito veloce, tecnico, spettacolare”, assicurano gli organizzatori.

Dietro l’organizzazione, le due associazioni che lo scorso anno hanno riportato in vita il Memorial: ASD Running Modica e Atletica Vittoria. Una sinergia che ha permesso non solo la continuità dell’evento, ma anche il suo rilancio. Tra le novità, la gara master, inserita nel Grand Prix Provinciale degli Iblei 2025, su un percorso omologato di 5 km che valorizzerà gli atleti amatori e il tessuto sportivo locale.

Una nuova casa per un grande classico dell’atletica

“Il Memorial cambia città, ma non cambia cuore – dichiara con emozione Salvo Greco, presidente dell’Atletica Vittoria –. Sarà una festa dello sport e della comunità. Vogliamo fare del Memorial un simbolo itinerante dell’atletica siciliana”. Una visione condivisa da Emanuele Assenza (ASD Running Modica) e Gianni Voi, lo storico patron della gara, presente anche lui alla conferenza romana. Accanto a loro anche la giovane promessa dell’atletica Silvia Assenza, simbolo di una nuova generazione pronta a correre con lo stesso spirito.

Un parterre di stelle per la città del Barocco

Il Memorial ha ospitato nel tempo leggende assolute come Haile Gebrselassie, Paul Tergat, Kenenisa Bekele. Anche per questa edizione, gli organizzatori promettono una start list di altissimo livello, con atleti élite della Fidal nazionale, ospiti internazionali e nomi di rilievo del mezzofondo. “È un evento che ha saputo resistere al tempo – ha detto Stefano Mei –. Sono felice che oggi viva una nuova giovinezza a Vittoria. È la dimostrazione che quando ci sono passione e competenza, lo sport trova sempre casa.”

Una corsa che unisce sport, memoria e identità

Nata per onorare la memoria di Peppe Greco, giovane medico vittoriese e appassionato di sport, la manifestazione è diventata un appuntamento immancabile nel calendario dell’atletica italiana. Oggi, a distanza di 32 anni, il Memorial continua a rappresentare un punto di incontro tra sport di alto livello, comunità locale e memoria collettiva. Appuntamento, dunque, al 27 settembre 2025 a Vittoria, per scrivere insieme una nuova, entusiasmante pagina di storia sportiva.

