Il maestro Giorgio Scarso riceve il Collare d’Oro al Merito Sportivo: il tributo della città di Modica

Modica si stringe attorno al suo illustre concittadino, Giorgio Scarso, che è stato insignito del Collare d’Oro al Merito Sportivo , la più alta onorificenza che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) conferisce. Ad esprimere l’orgoglio della città è il sindaco Maria Monisteri, che ha inviato una nota ufficiale per celebrare questo straordinario traguardo.

« E’ enorme la mia soddisfazione e la mia gioia per il prestigioso riconoscimento che il CONI ha attribuito a Giorgio Scarso », dichiara il primo cittadino di Modica. Il Collare d’Oro viene assegnato in riconoscimento della lunga carriera e del ruolo dirigenziale svolto dal maestro, sia a livello nazionale che internazionale. Scarso, infatti, ha ricoperto incarichi di rilievo come la presidenza della Federazione Italiana Scherma , la vicepresidenza della Federazione Internazionale di Scherma , e la presidenza della Confederazione Europea di Scherma . «Un artefice di quel fenomeno sportivo e sociale che è stata, è, e sarà la Scherma Modica, ammirata in tutto il mondo», sottolinea Monisteri.

La cerimonia ufficiale si terrà il 16 dicembre presso l’Auditorium della Musica a Roma , quando verrà consegnato il Collare d’Oro, e il sindaco ha ribadito il forte legame che unisce Scarso alla città: «Sarò con lui idealmente, e con me ci sarà un’intera città: Modica».

Questo riconoscimento arriva dopo una carriera costellata di successi che ha reso Giorgio Scarso un ambasciatore internazionale della scherma e del nome di Modica. Monisteri ha voluto sottolineare il grande affetto che il maestro ha sempre dimostrato per la sua città, definendolo un « Modicano vincente, ambasciatore della città », portando il nome di Modica e dell’Italia in alto nel mondo dello sport.

Il Collare d’Oro rappresenta il culmine di una carriera esemplare che ha visto Scarso non solo eccellere come atleta, ma anche come dirigente sportivo. In particolare, viene ricordata la sua dedizione come vicepresidente del CONI e come commissario del CONI Sicilia , ruoli che hanno ulteriormente consolidato la sua figura all’interno del panorama sportivo nazionale.

Modica, attraverso le parole del sindaco Monisteri, si unisce dunque in un unico grande abbraccio di gratitudine e stima per uno dei suoi figli più illustri, celebrando il valore e l’impegno del maestro Giorgio Scarso, il cui nome rimarrà scritto tra le leggende dello sport italiano.

Questa celebrazione di Scarso come figura di spicco nel mondo della scherma non solo riflette la sua importanza per Modica, ma rende chiaro quanto il suo contributo sia stato fondamentale per l’Italia intera.

