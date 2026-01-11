Il lungomare di Scoglitti come le dune del deserto: il vento porta la sabbia sulla strada

VITTORIA – Il vento di questi giorni ha fatto il resto: ingenti quantità di sabbia hanno invaso buona parte del lungomare di Scoglitti, arrivando fino alla sede stradale e rendendo difficoltosa la normale circolazione delle automobili. In alcuni tratti, più che una carreggiata, la strada appare come una distesa sabbiosa, con le auto costrette a procedere lentamente, quasi come su un percorso sterrato.

Il fenomeno non è nuovo per la frazione balneare di Vittoria, ma l’intensità dell’accumulo registrato nelle ultime ore è particolarmente evidente. Le forti raffiche hanno spinto la sabbia dalla spiaggia verso il lungomare, coprendo marciapiedi, piste pedonali e porzioni dell’asfalto.

Un problema complesso da risolvere

Non si tratta di una situazione semplice da risolvere con interventi tampone. Il problema dell’insabbiamento del lungomare di Scoglitti è infatti strutturale, legato alla conformazione dell’area costiera, all’esposizione ai venti e all’assenza – al momento – di soluzioni definitive capaci di contenere il fenomeno nel lungo periodo.

Proprio per questo, sono già in corso interventi più ampi di ripensamento e ridisegno del lungomare, con l’obiettivo di restituire decoro, funzionalità e maggiore resilienza a una delle zone più frequentate della frazione, soprattutto nei fine settimana e durante la stagione estiva. Un percorso che richiede tempo, progettazione e risorse, ma che nel frattempo non evita disagi immediati a residenti, commercianti e visitatori.

Intanto, però, la sabbia resta lì: visibile, ingombrante, problematica, soprattutto in una giornata di sole che avrebbe dovuto invitare a godersi Scoglitti tra passeggiate, gelati e pranzi a base di pesce locale.

Le immagini sui social e le critiche politiche

Come spesso accade, la situazione è finita rapidamente sui social, dove foto e commenti hanno documentato l’invasione di sabbia sul lungomare. Tra le voci più critiche, quella del consigliere comunale d’opposizione Alfredo Vinciguerra (Fratelli d’Italia), che ha pubblicato immagini e un post ironico e polemico nei confronti dell’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Aiello.

«Una bella domenica di sole per godersi Scoglitti: una passeggiata al lungomare, un bel gelato, un pranzo con il nostro pescato locale.

Se solo Aiello avesse mantenuto le promesse che fa da 40 anni.

Per ora godiamoci il safari 4×4», ha scritto Vinciguerra, accompagnando il commento con le foto delle auto costrette a transitare sulla sabbia.

Un attacco politico che si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione del lungomare e sulla necessità di interventi risolutivi, ma che arriva mentre il problema resta soprattutto concreto e quotidiano per chi vive e frequenta Scoglitti.

Tra presente e futuro

Mentre il confronto politico anima i social, la priorità resta quella di garantire sicurezza, decoro e fruibilità del lungomare, in attesa che i progetti di riqualificazione possano produrre effetti concreti. Per ora, però, Scoglitti deve fare i conti con il vento e con una sabbia che, ancora una volta, ha conquistato la strada.

