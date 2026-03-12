In occasione della Giornata Mondiale del Rene, giovedì 12 marzo, l’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell’ASP di Ragusa offrirà ai cittadini un servizio di consulenza telefonica dedicato, attivo dalle 9.00 alle 17.00. Chiamando i numeri 0932-448151 e 0932-448152 sarà possibile parlare direttamente con i nefrologi per ricevere informazioni su prevenzione, stili di vita, patologie renali […]
Il lungo viaggio delle anatre marmorizzate arrivate dalla Spagna nel pantano Longarini
12 Mar 2026 11:46
Sono loro che alimentano il numero di questa specie che trova il loro habitat naturale nella zona umida dei pantani della Sicilia sud-orientale ricadenti nei territori a confine fra le province di Ragusa e Siracusa lungo l’asse costiero ad alcune centinaia di metri dal mare. L’annuncio dell’arrivo di un gruppo di venti “Anatre marmorizzate” è stato dato da Paolo Galasso biologo che cura la vita della Fondazione Stiftung Pro Artenvielfalt (Fondazione Pro-Biodiversità). “Anche l’ultimo gruppo di venti Anatre marmorizzate, la specie Marmaronetta angustirostris, parte del progetto Life PSSO “MARBLED DUCK”, è stato rilasciato con successo nel pantano Longarini dopo un lungo viaggio dalla Spagna ed una fase di acclimatazione durata una settimana – è il commento all’evento naturale di Paolo Galasso – la nostra speranza è che anche questi individui formino nuove coppie nidificanti entro la fine della stagione riproduttiva, contribuendo ad aumentare l’unica popolazione regolarmente presente attualmente in Italia, proprio nei Pantani della Sicilia Sud-orientale. Buona fortuna piccole amiche!”.
La Fondazione Stiftung Pro Artenvielfalt (Fondazione Pro-Biodiversità) è stata autorizzata dalla Regione Sicilia a mettere in atto misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) in ragione del piano di gestione “Pantani della Sicilia sud orientale” finalizzato a produrre un aumento nell’estensione di alcuni habitat, una loro migliore differenziazione e un aumento della possibilità di utilizzo degli stessi da parte delle specie in maniera da favorire la presenza in loco di determinate specie avifaunistiche che rivestono un forte interesse conservazionistico a livello comunitario. Naturalmente ogni beneficio della riqualificazione che ne deriva si estende anche ad altre specie e comporta anche una riduzione del grado di frammentazione dell’area umida dei pantani.
