Il lungo viaggio delle anatre marmorizzate arrivate dalla Spagna nel pantano Longarini

Sono loro che alimentano il numero di questa specie che trova il loro habitat naturale nella zona umida dei pantani della Sicilia sud-orientale ricadenti nei territori a confine fra le province di Ragusa e Siracusa lungo l’asse costiero ad alcune centinaia di metri dal mare. L’annuncio dell’arrivo di un gruppo di venti “Anatre marmorizzate” è stato dato da Paolo Galasso biologo che cura la vita della Fondazione Stiftung Pro Artenvielfalt (Fondazione Pro-Biodiversità). “Anche l’ultimo gruppo di venti Anatre marmorizzate, la specie Marmaronetta angustirostris, parte del progetto Life PSSO “MARBLED DUCK”, è stato rilasciato con successo nel pantano Longarini dopo un lungo viaggio dalla Spagna ed una fase di acclimatazione durata una settimana – è il commento all’evento naturale di Paolo Galasso – la nostra speranza è che anche questi individui formino nuove coppie nidificanti entro la fine della stagione riproduttiva, contribuendo ad aumentare l’unica popolazione regolarmente presente attualmente in Italia, proprio nei Pantani della Sicilia Sud-orientale. Buona fortuna piccole amiche!”.

La Fondazione Stiftung Pro Artenvielfalt (Fondazione Pro-Biodiversità) è stata autorizzata dalla Regione Sicilia a mettere in atto misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) in ragione del piano di gestione “Pantani della Sicilia sud orientale” finalizzato a produrre un aumento nell’estensione di alcuni habitat, una loro migliore differenziazione e un aumento della possibilità di utilizzo degli stessi da parte delle specie in maniera da favorire la presenza in loco di determinate specie avifaunistiche che rivestono un forte interesse conservazionistico a livello comunitario. Naturalmente ogni beneficio della riqualificazione che ne deriva si estende anche ad altre specie e comporta anche una riduzione del grado di frammentazione dell’area umida dei pantani.

© Riproduzione riservata