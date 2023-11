Il Kiwanis di Scicli ed bambini della Casa gialla sul Molo. Incontro a Sampieri

La “mission” kiwaniana continua nella sua strada intrapresa a Scicli, e come nel resto del mondo, da decenni. Per la prima volta il club-service ha varcato la soglia della Casa gialla sul Molo dove la presidente Simona Trombetta da alcuni anni ha pensato e messo su con grandi sacrifici, organizzativi ed economici, un servizio extra-scolastico per venire incontro alle esigenze di ragazzi e famiglie. Una realtà educativa, con sostegno didattico, ludico e formativo per oltre 30 bambini, che ha svegliato nella borgata sciclitana di Sampieri un latente spirito di solidarietà. Proprio perchè questa struttura si regge sulla bontà del volontariato, sulla forza della donazione e sull’impegno di alcune a spendersi per non lasciare in strada i bambini della scuola dell’obbligo. Bambini i cui genitori sono al lavoro dalla mattina alla sera e che rischierebbero di trascorrere i pomeriggi in strada con i rischi che comporta questo stile di vita.

Nella mondiale “Giornata dell’infanzia e dell’adolescenza” dello scorso 20 novembre, i soci sono andati per la prima volta alla Casa gialla sul Molo.

Una prima volta è sempre una prima volta ed è stata l’occasione per conoscere questa realtà che non è chiusa nei confini di una piccola borgata marinara. Una realtà che si interfaccia con soggetti come la Comunità di Sant’Egidio, nella sua sede di Catania, che in occasione del Natale 2022 è stata a Sampieri per un momento comunitario. E’ una realtà che crea momenti di solidarietà, vedi i mercatini ed in ultimo l’evento teatrale dell’estate scorsa quando, con lo spettacolo “Novecento” interpretato da Fabrizio Pintaudi Sampieri l’estate scorsa è tornata ai tempi felici di decenni fa. “Quest’anno abbiamo fatto visita alla Casa Gialla sul Molo a Sampieri, una bella realtà, una storia di inclusione, di umanità, di solidarietà – commenta il presidente Ignazio Ventura – siamo stati accolti dalla Presidente Simona Trombetta. Dopo la fase di presentazione e di conoscenza, c’è stato un momento ricreativo vissuto fraternamente a tutti, grandi e bambini”.