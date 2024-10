Il gruppo Lactalis investe in Sicilia 4,6 milioni. Uno stabilimento è a Ragusa

Lactalis Italia, leader nel settore agroalimentare italiano con marchi come Galbani, Parmalat, Leerdammer, Ambrosi e Castelli, rafforza il suo ruolo in Sicilia, contribuendo allo sviluppo economico e sociale della regione. Dopo aver investito 17 milioni di euro dal 2018, Lactalis annuncia un nuovo investimento di 4,6 milioni di euro per il biennio 2024/2025.

La presenza di Lactalis in Sicilia è radicata in due stabilimenti produttivi: uno a Catania, specializzato nella produzione di latte UHT e panna con una produzione annuale di 77.000 tonnellate, e uno a Ragusa, dedicato alla produzione di mozzarella, ricotta e scamorza, con una lavorazione di 6.000 tonnellate l’anno. Questo dimostra un contributo significativo all’economia locale e all’occupazione.

Il gruppo Lactalis vanta anche una rete logistica capillare con 20 depositi e una presenza del 100% sul territorio siciliano, raggiungendo ogni comune, comprese le isole, attraverso i suoi marchi principali come Galbani, Parmalat, Zimyl, Sole e Stella, trasportati dai riconoscibili furgoncini.

Questo nuovo impegno testimonia l’importanza della Sicilia per Lactalis e il suo continuo contributo alla crescita sostenibile della regione, come evidenziato da uno studio condotto da Ambrosetti.

