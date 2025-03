Turismo in crescita: turisti tedeschi e americani in testa per le presenze verso Enjoy Barocco

I turisti tedeschi e americani si confermano protagonisti nella crescita turistica di Enjoy Barocco. Secondo il primo rapporto redatto dall’Osservatorio dello Sviluppo Locale Enjoy Barocco, i visitatori provenienti da questi mercati continuano a mostrare un interesse vivo per la destinazione che comprende i territori del GAL Terra Barocca, ovvero i Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina.

Il report rivela che, nonostante una lieve flessione per il mercato statunitense rispetto al 2024, la permanenza media dei turisti americani è in crescita, segno di una stabilità consolidata. Parallelamente, il turismo tedesco registra un andamento positivo, contribuendo a rafforzare l’attrattività internazionale della regione.

Oltre ai dati relativi ai mercati internazionali, il documento evidenzia un incremento medio del 5,8% della domanda per soggiorni estivi. Le prime settimane di agosto, in particolare i check-in del 09 e del 16, rappresentano il picco delle prenotazioni a livello nazionale. Un ulteriore elemento di rilievo è l’aumento delle ricerche da parte dei nuclei familiari, che ora rappresentano il 38% delle prenotazioni, confermando il carattere family-friendly della destinazione.

Il report sarà presentato in anteprima questo sabato 29 marzo all’auditorium Floridia di Modica, durante il convegno sulle destinazioni turistiche promosso dal GAL Terra Barocca. L’evento, che vedrà la partecipazione di relatori di rilievo come Giovanni Battaiola, Bruno Bertero, Francesco Tapinassi, Claudio Dell’Accio, Federica Montaguti e Andrew Agius Muscat, sarà un momento di confronto tra istituzioni, operatori ed esperti del settore. Nel pomeriggio, l’attenzione si concentrerà sulle Destination Management Organization (DMO), strumenti fondamentali per coordinare le strategie di marketing territoriale e valorizzare il patrimonio artistico, paesaggistico ed enogastronomico della regione.

© Riproduzione riservata