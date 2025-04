“Horeca Experience”: a Ragusa la prima edizione dell’evento che cambia le regole, tra accoglienza, Ai e ristorazione 4.0. Ecco la FOTO GALLERY

“Horeca Experience”: a Ragusa un evento per la cooperazione nel settore dell’accoglienza e della ristorazione

Ragusa – Per la prima volta in provincia di Ragusa si gettano le basi per una nuova cooperazione tra aziende e clienti nei settori dell’accoglienza, della ristorazione e del catering. Il 2 aprile, presso Poggio del Sole Resort, si è svolto l’evento “Horeca Experience”, un progetto innovativo pensato per approfondire, lanciare idee e proporre soluzioni per tutti gli operatori del mondo dell’accoglienza.

Un evento esclusivo per il settore Horeca

L’iniziativa è stata promossa da Nasta (www.nastaspa.it), in collaborazione con le aziende Brazilcafè, Fratelli Mazza, Perna Service e con il supporto degli sponsor tecnici eCoop, Magazzè e Pace Group. Circa 150 partecipanti, tra ristoratori, albergatori e operatori del settore, hanno avuto l’opportunità di assistere a dimostrazioni pratiche, testare attrezzature e degustare prodotti selezionati.

Workshop e dimostrazioni pratiche

L’evento si è articolato in diversi momenti chiave:

Workshop Coffee Specialty (a cura di Brazilcafè): un viaggio nel mondo del caffè d’eccellenza, tra tostature, miscele e tecniche di preparazione avanzate. Non il solito espresso da bar, ma un’arte fatta di dettagli e creatività.

Corner digitale con Perna Service: uno spazio interattivo dove ristoratori e albergatori hanno potuto testare strumenti tecnologici per migliorare l’efficienza del servizio e la gestione delle vendite. Un focus particolare è stato dedicato all’intelligenza artificiale applicata alla ristorazione.

Evento Hotellerie (a cura di Nasta & Co.): presentazione di linee di alta gamma per hotel, con particolare attenzione ai prodotti per le camere e all’accoglienza di lusso.

Demo Lava Pavimenti: dimostrazione di macchinari professionali per la pulizia di alberghi e ristoranti, soluzioni innovative per garantire igiene e sicurezza negli ambienti lavorativi.

Evento Bollicine (a cura di Fratelli Mazza): un’esclusiva presentazione delle nuove linee di prodotti dell’azienda, con degustazioni per i professionisti del settore.

Collaborazione e futuro del settore

Dario Cilia, coordinatore dell’iniziativa e manager di Nasta, ha sottolineato l’importanza di un evento come “Horeca Experience”: “L’evento è stato inclusivo e ha voluto dimostrare che nel nostro territorio ci sono professionisti che operano da generazioni in questo settore. È il momento di collaborare in sinergia e gettare le basi per un progetto futuro”. Tanti gli imprenditori iblei che sono intervenuti durante la giornata di approfondimento trovando interessanti novità anche per le proprie attività. L’iniziativa ha rappresentato un’opportunità unica di networking e aggiornamento professionale, segnando l’inizio di un nuovo percorso per il settore Horeca in provincia di Ragusa.

