Innovazione agricola 4.0: a Vittoria due giornate dedicate all’innovazione tecnologica in agricoltura

Formazione e dimostrazioni per le imprese agricole: focus su Sistemi IoT, prevenzione dei patogeni e tecnologie a impatto zero

Vittoria (RG), 04-04-2025 – Due giornate di confronto, formazione e innovazione hanno animato la sede di Alètheia S.r.l. a Vittoria, nell’ambito del progetto Innovazione Agricola 4.0. Il 31 marzo e il 4 aprile si sono infatti svolti due appuntamenti tecnici dedicati alle nuove frontiere dell’agricoltura digitale: “Imprese agricole 4.0: monitoraggio e prevenzione dei patogeni in serra” e “Imprese agricole 4.0: la disinfezione a impatto zero”.

Entrambi gli incontri sono stati guidati dal professore Andrea G. Caruso, docente e ricercatore presso la Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di Palermo, che ha accompagnato i partecipanti in un percorso di approfondimento pratico e scientifico sull’utilizzo delle tecnologie IoT per il monitoraggio delle colture e la prevenzione dei patogeni in ambienti protetti come le serre.

Tecnici agronomi, giovani imprenditori agricoli e operatori del settore hanno avuto l’occasione di conoscere da vicino le soluzioni sviluppate dall’Università di Palermo, testando con mano le potenzialità di un sistema IoT progettato per rendere le coltivazioni più efficienti, sostenibili e resilienti. Dal controllo delle malattie al miglioramento delle condizioni ambientali in serra, i temi affrontati hanno mostrato come l’adozione di tecnologie avanzate possa fare la differenza nella gestione quotidiana delle aziende agricole.

Le giornate formative hanno evidenziato non solo il valore dell’innovazione tecnologica, ma anche l’importanza di una corretta pianificazione agronomica. Utilizzare strumenti digitali significa poter ridurre gli sprechi, ottimizzare le risorse, pianificare con precisione le fasi di coltura e migliorare la qualità dei prodotti. Un’agricoltura più moderna, insomma, che punta su sostenibilità, controllo dei costi e tracciabilità dell’intero processo produttivo.

Il tema dell’Agricoltura 4.0 e delle possibili applicazioni, sarà al centro di un Convegno previsto per il mese di maggio che vedrà la presenza del Prof. A. Caruso e del Responsabile progettuale Dott. Gianni Polizzi. Il calendario delle iniziative sarà costantemente aggiornato sul sito web innovazioneagricola40.eu e sulle pagine social del progetto.

Il progetto Innovazione Agricola 4.0, promosso da Alètheia S.r.l., si inserisce nel contesto della Misura 1 – “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”, Sottomisura 1.2 del PSR Sicilia 2014-2022, con l’obiettivo di supportare le imprese agricole siciliane nel percorso verso l’agricoltura del futuro. A coordinare le attività è il Dott. Gianni Polizzi, agronomo ed esperto di innovazione in ambito agricolo, da anni impegnato nella diffusione di buone pratiche e soluzioni tecnologiche per il settore primario.

Innovazione Agricola 4.0 si conferma così come un progetto capace di mettere in rete competenze scientifiche, tecnologia e formazione, offrendo un modello concreto di transizione verso un’agricoltura più intelligente, sostenibile e competitiva.

