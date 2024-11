Il grande ritorno della Vigor Santa Croce al Pala Santa Rosalia. Derby contro Azzurra Pozzallo

Dopo anni di attesa, la città di Santa Croce Camerina è pronta a riaccendere la sua passione per il basket con il ritorno in campo della prima squadra della Vigor. La partita, che si disputerà il prossimo 9 novembre alle ore 18:30, vedrà la Vigor Santa Croce sfidare l’Azzurra Basket Pozzallo sul parquet del Pala Santa Rosalia.

La maglia della Vigor è molto più di un semplice simbolo sportivo: rappresenta la storia, l’identità e l’orgoglio di una comunità intera, che per anni ha visto crescere generazioni di giovani talenti sotto i colori bianco-blu. Durante questi anni, grazie all’impegno instancabile di coach Giancarlo Distefano, la Vigor ha concentrato le proprie energie sul settore giovanile, coltivando una nuova generazione di giocatori. Questo lavoro di semina ha portato i suoi frutti: oggi, con l’impegno e la dedizione degli storici componenti del club, tutti cresciuti in casa Vigor, la prima squadra è rinata, pronta a rappresentare nuovamente la città e a riportare in alto i suoi colori.

Uno dei pilastri storici della squadra, Giorgio Distefano, ha espresso tutta la sua emozione per questo ritorno: “È un piacere poter ridare vita alla prima squadra della Vigor. Vogliamo essere d’esempio per i più giovani, affinché un domani possano portare avanti loro i colori della nostra squadra, dove siamo cresciuti.”

“I nostri ragazzi si stanno preparando al meglio per dare spettacolo”, dichiara Davide Vasquez, allenatore e capitano della squadra, invi tando tutta la comunità a partecipare e a sostenere i giocatori in questo ritorno storico. Il Pala Santa Rosalia è pronto ad accogliere tifosi, amici e famiglie in una serata che si preannuncia indimenticabile per Santa Croce.

L’invito è rivolto a tutti: riempiamo il palazzetto, facciamo sentire il nostro tifo e diamo ai ragazzi della Vigor la spinta per iniziare questa nuova stagione con il piede giusto. Non mancate!”

[image: WhatsApp Image 2024-11-08 at 15.41.22.jpeg]



