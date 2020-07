Il governatore del Rotary Di Costa incontra il sindaco di Ragusa Cassì - Ragusa Oggi

Il governatore del Rotary Di Costa incontra il sindaco di Ragusa Cassì

Il governatore del Distretto Rotary 2110 Alfio Di Costa, accompagnato dalla presidente del Rotary Club di Ragusa Patrizia Rosafalco e da alcuni soci del club, è stato ricevuto dal sindaco di Ragusa avvocato Giuseppe Cassì.

Nel corso dell’incontro, molto cordiale e improntato alla fattiva collaborazione, Alfio Di Costa è ritornato sul tema dei trasporti. “Siamo in attesa, da decenni, dell’autostrada Catania Ragusa che darebbe un significativo potenziamento al turismo e all’agricoltura del territorio. Abbiamo bisogno in Sicilia di una attenzione maggiore ai trasporti. Siamo penalizzati sia nei collegamenti interni che nei collegamenti tra l’isola e il resto dell’Italia e tra l’isola e il mondo”. Il riferimento va, naturalmente, all’aeroporto di Comiso “che va potenziato, implementato nelle tratte e nelle compagnie aeree. Inoltre, va potenziato il trasporto aereo delle merci per assicurare all’agricoltura della provincia, tra le più industrializzate dell’isola, nuovi mercati, più competitivi e all’altezza della qualità dei prodotti offerti”.

Alfio Di Costa propone, ai Siciliani, una vera e seria rivoluzione culturale basata, non sulla sterile ipocrita ostilità politica, ma sull’innamoramento della propria terra e del proprio futuro. Un investimento culturale vero e proprio nell’era dello spread. Affinché il parlare della Sicilia non rimanga un’illusione.

Al termine dell’incontro il sindaco di Ragusa ha ringraziato il governatore Alfio Di Costa per l’attenzione al territorio.