Il Festival del Cinema Archeologico approda a Chiaramonte Gulfi: omaggio ad Antonio Di Vita e proiezione del film “Terramatta”

Il Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico, giunto alla XIV edizione, celebra la sua conclusione con un evento speciale che per la prima volta si svolge fuori dalla provincia di Catania, arrivando a Chiaramonte Gulfi, città natale dell’archeologo Antonio Di Vita. L’appuntamento, fissato per sabato 19 ottobre al Teatro Leonardo Sciascia, rappresenta un omaggio al contributo di Di Vita e si inserisce nel programma del festival diretto da Alessandra Cilio e Lorenzo Daniele, con il sostegno della Sicilia Film Commission e del MIC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

Sarà proiettato il film di Costanza Quatriglio “Terramatta”

Tra i momenti clou, ci sarà un collegamento con la regista palermitana Costanza Quatriglio, durante il quale si esplorerà il cinema documentario siciliano, tradizione inaugurata nel 2014 dal critico cinematografico Sebastiano Gesù. Verrà proiettato il film della Quatriglio “Terramatta. Il Novecento siciliano di Vincenzo Rabito analfabeta siciliano” (2012), che racconta la storia del contadino-scrittore di Chiaramonte Gulfi. Dopo la proiezione, il figlio di Rabito, Gaetano, parteciperà a una conversazione sul film e sull’eredità del padre.

Il programma del festival nella cittadina ragusana prevede anche altre proiezioni di rilievo. Alle 16:30 sarà presentato in prima regionale Anima Insulae di Lorenzo Daniele, un film che ha ottenuto una menzione speciale all’Agon Film Festival di Atene. Seguirà il cortometraggio Nothing Holier than a Dolphin della regista di origini greche Isabella Margara.

Infine, la giornata si concluderà alle 19:30 con la presentazione del volume Terroir. Metafisica del territorio (e del vino), scritto dall’archeologo Cristian Aiello e dalla filosofa-designer Antonella Giardina. Il libro esplora il concetto di “terroir” come metafora del paesaggio culturale. A seguire, ci sarà una degustazione di prodotti enogastronomici locali, organizzata dalla Proloco di Chiaramonte Gulfi in collaborazione con l’Istituto Professionale Alberghiero della città.

