Il Ferragosto più frizzante è a Marina di Ragusa: Birrocco celebra 10 anni di brindisi. La line-up. FOTO GALLERY
15 Ago 2025 17:08
Musica travolgente, birre artigianali da tutta Italia e il mare di Marina di Ragusa come sfondo: così Birrocco si prepara a far vivere il Ferragosto più esplosivo dell’estate. Dopo l’apertura da record di ieri sera, la decima edizione del festival entra nel vivo con il party più atteso della stagione: comicità, live band e brindisi infiniti per una notte destinata a restare nella memoria di chi ama la buona birra e la festa vera.
Fondato da Davide Savasta e promosso da Ideology, l’evento – in programma fino a domenica 17 agosto – conferma la sua formula vincente: birra di qualità, street food, concerti e quel piacere di incontrarsi dal vivo che non passa mai di moda.
L’area del porto si è trasformata in una vera e propria piazza del gusto, con birrifici provenienti da tutta Italia pronti a raccontare, spillare e far assaggiare le loro creazioni. Dalle bionde leggere alle scure corpose, dalle aromatizzate alle ricette più sperimentali, ogni stand è un piccolo viaggio tra luppoli, malti e passione artigiana. Ampio lo spazio riservato alle produzioni siciliane, capaci di interpretare la tradizione con creatività e carattere.
Sul palco, la prima serata ha regalato energia e ritmo con le performance di Ty1, Angelo Ferreri, Dj Delta e Pietro Over Jack, trasformando la zona stage in una pista a cielo aperto.
Questa sera, 15 agosto, sarà il turno del Ferragosto Party: in apertura i Duettilascio, con la loro comicità musicale, e a seguire l’adrenalina live de L’Onorata Società, per una notte di musica e brindisi vista mare.
Il weekend promette di essere un’esperienza sensoriale a tutto tondo. Sabato 16 e domenica 17 agosto, tornano i Laboratori del Gusto ospitati da Frangipane al Porto e condotti da Oscar Grillo, homebrewer e giudice certificato del Beer Judge Certification Program. In ogni appuntamento – due turni al giorno, alle 19 e alle 21 – quattro birre verranno abbinate a quattro piatti d’eccellenza, in un percorso guidato tra aromi e sapori. I posti sono limitati e la prenotazione è già attiva online.
Il programma musicale continua sabato sera con Andrea Cunta, Daniele Scalone, Dany Garrasi e Saimongi, tra house, afrobeat ed elettronica. Gran finale domenica con lo swing e il burlesque di Giovanni Massari, la Strike Band con Black Bijou, il dj set di Santy Colangelo e un ultimo brindisi sotto le stelle, per salutare in bellezza questa speciale decima edizione.
L’evento è realizzato con il patrocinio del GAL Terra Barocca – Enjoy Barocco, del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio Provinciale di Ragusa e con il supporto di sponsor privati. Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili su www.birrocco.it e sui canali social ufficiali.
