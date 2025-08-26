Il destino della Fornace Penna: a Sampieri un incontro per salvare il gioiello sul mare

Non poteva non trovare nell’ex stabilimento di laterizi in fase di messa in sicurezza ed oramai patrimonio della Regione Sicilia l’argomento clou della serata in programma venerdì con inizio alle 20.30 nel campetto della chiesa Madonna delle Grazie sita a Sampieri superiore. Costituito da alcune settimane, il sodalizio entra a gamba tesa nel tessuto cittadino di Scicli con persone di grande spessore: dall’ex deputato regionale Orazio Ragusa all’ex sindaco Franco Susino e poi ancora altri esponenti della società civile impegnata nel mondo del volontariato e nella tutela del territorio. Atteso anche l’intervento del gruppo “Kanta e Kunta” con Carmelo Trovato e Carmelo Conti fra i protagonisti.

Ma c’è anche tanta attenzione e curiosità per la partecipazione del sovrintendente ai beni culturali ed ambientali di Ragusa, l’architetto Antonino De Marco. Al centro del dibattito, il tema cruciale dello stato dell’arte e del futuro della Fornace Penna, simbolo del patrimonio industriale e identitario del territorio. L’incontro offrirà alla comunità l’opportunità di confrontarsi direttamente con l’autorità preposta e di discutere le prospettive di recupero e valorizzazione di questo bene di inestimabile valore storico e culturale. “L’iniziativa ribadisce l’impegno dell’Associazione Orizzonti di Sampieri nella promozione e tutela del patrimonio locale, agendo da ponte tra le istituzioni e i cittadini – spiegano i promotori di questo incontro aperto a tutti i cittadini – l’evento rappresenta un momento fondamentale per accendere i riflettori su una questione sentita dalla collettività e per stimolare un dialogo costruttivo”.

