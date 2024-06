Da Sampieri all’ex Fornace Penna. Passeggiata organizzata da Legambiente Kiafura Scicli

L’intento è quello di tenere desta l’attenzione sull’ex Fornace Penna che si sta sgretolando per l’inesorabile azione erosiva del tempo e per i ritardi degli interventi che, seppure annunciati, non arrivano. L’iniziativa è del circolo Legambiente Kiafura Scicli che ha organizzato l’iniziativa per domani, con raduno alle 9, nella piazzetta della fontana a Sampieri per poi avviare la passeggiata che porterà al vecchio stabilimento bruciato al confine con il territorio di Marina di Modica a Punta Pisciotto. Il percorso è stato pensato nella doppia versione legata alle condizioni climatiche: l’ex Fornace Penna potrà essere raggiunta attraverso il percorso ciclabile che si snoda sul tracciato della litoranea Sampieri-Marina di Modica o attraverso la spiaggia. In entrambi i casi si camminerà nelle adiacenze della suggestiva pineta in riva al mare che caratterizza per buona metà il litorale di levante della frazione sciclitana.

Previsto un momento di riflessione sull’ex Fornace che s’affaccia sul mare.

“Giunti alla Fornace, saranno necessarie più di due parole sulla maestosa cattedrale del Mediterraneo” – commenta la presidente del circolo sciclitano Alessia Gambuzza che da anni si batte, con una serie di iniziative, per richiamare l’attenzione di enti ed istituzioni sulla basilica laica che sorge in riva al mare e che nel tempo sta perdendo buona parte della sua maestosità per l’erosione degli agenti atmosferici – il percorso, in relazione a possibili varianti, non supererà i 6 km di lunghezza. Per le 12.00/12.30 è previsto il ritorno al punto di partenza. Previsto a conclusione il bagno finale nel mare blu di Sampieri”.

