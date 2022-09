Il derby Ragusa – Catania apre il campionato di serie D. Si prevede il tutto esaurito. Ecco come vedere la partita su web e tv

Ma dove vedere in streaming e in tv l’attesa sfida tra Ragusa e Catania? La gara – in programma domenica 18 settembre alle 15.00 – sarà visibile gratis e in diretta tv sull’emittente locale “Telecolor”. Come annunciato dalla LND, l’emittente (disponibile al canale 11 del digitale terrestre in Sicilia), ha acquistato l’esclusiva audio-video a livello locale di tutte le gare interne ed esterne dei rossazzuri. E in streaming? La sfida tra Ragusa e Catania, sarà visibile anche in streaming tramite il sito “LaSiciliaWeb”, che dedica una categoria al live streaming del canale Telecolor.