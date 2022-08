Il Comune di Ragusa cambia idea: l’infotourist di Ibla resta aperto per tutta la stagione turistica

“A rettifica di quanto comunicato ieri, per tutta la stagione turistica l’infotourist di Piazza Repubblica sarà regolarmente aperto tutti i giorni e nei consueti orari, essendo stato individuato personale idoneo alla sua gestione. Ricordo inoltre che su Ibla sono attivi due ulteriori infotourist: Hi!, gestito dal Ccn Antica Ibla e situato in Corso XXV Aprile, e l’Aapit di Palazzo La Rocca”.

A Comunicarlo, l’assessore Ciccio Barone.