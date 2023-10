Il Commissario Montalbano, sostituzione Luca Zingaretti? La parola al produttore della serie

Potrebbe davvero esserci il ritorno delle riprese di nuovi episodi de “Il commissario Montalbano” senza però immaginare il coinvolgimento del suo protagonista assoluto, ovvero l’attore Luca Zingaretti? Insomma si può pensare ad una sostituzione dell’attore che per 20 anni e più è riconosciuto in tutto il mondo come il commissario? E’ un’ipotesi davvero in campo? Sul sito tuttonotizie.eu, il link lo trovate a fondo pagina, la redazione ha pensato di raccontare la vicenda anche attraverso le parole di Carlo degli Esposti, il produttore della Palomar, ovvero la casa di produzione dei fortunati episodi televisivi che ha parlato sul magazine Tv Sorrisi e Canzoni.

Il successo de “Il commissario Montalbano”

La televisione italiana ha conosciuto molte serie di successo nel corso degli anni, ma poche possono competere con la longevità e la popolarità de “Il Commissario Montalbano”. Questa serie, basata sui romanzi di Andrea Camilleri, ha catturato il cuore del pubblico Rai per ben 24 anni, con 213 repliche che portano sul piccolo schermo i 37 episodi realizzati. Un fenomeno televisivo che non accenna a svanire.

Questi numeri, che possono far girare la testa, testimoniano chiaramente l’enorme successo e l’affetto che il pubblico nutre nei confronti del Commissario Salvo Montalbano e delle sue avventure nella pittoresca Sicilia. Il Commissario Montalbano non è solo una serie televisiva, ma una pietra miliare della cultura popolare italiana. È un simbolo di qualità, intrattenimento e nostalgia, un vero e proprio classico che continua a catturare l’attenzione dei telespettatori, indipendentemente dall’età.

Dietro al successo di questa serie c’è un mix di fattori che la rendono unica. Prima di tutto, la magnifica scenografia della Sicilia, con le sue suggestive ambientazioni, che aggiunge un elemento di autenticità alle storie.

Un successo che parte dalla penna di Andrea Camilleri

Tuttavia, non si può parlare del successo di “Il Commissario Montalbano” senza menzionare il suo creatore, lo scrittore Andrea Camilleri. I suoi romanzi, ricchi di personaggi affascinanti, dialoghi arguti e una profonda comprensione della cultura siciliana, hanno fornito il materiale perfetto per la trasposizione televisiva. La capacità di Camilleri di intrecciare misteri complessi con la vita quotidiana in Sicilia ha dato vita a storie avvincenti che uniscono l’umorismo alla drammaticità in modo unico.

Un altro dato sorprendente che sottolinea l’incredibile popolarità della serie è la media share registrata durante le repliche, che si aggira costantemente intorno al 22%. Questo significa che più di 5 milioni di telespettatori italiani sono incollati allo schermo ogni volta che “Il Commissario Montalbano” va in onda. La Rai, consapevole di questo successo, utilizza la serie come una sorta di jolly nella programmazione, spesso inserendola nella prima serata, di solito il lunedì. Questo dimostra quanto il pubblico sia affezionato al Commissario Montalbano e quanto la serie sia una garanzia di ascolti elevati.

La sostituzione di Luca Zingaretti è possibile?

Davvero c’è l’eventualità oppure anche solo l’ipotesi dipinta in questi anni e all’alba probabilmente di nuovi episodi, che qualcun altro che non sia Luca Zingaretti possa vestire i panni del personaggio? Tv Sorrisi e Canzoni ha raggiunto il produttore Carlo Degli Esposti, che si è espresso circa questa improbabile possibilità.

Il Commissario Montalbano: Degli Esposti spiega la forza del fenomeno Zingaretti

Un attore poliedrico, estremamente talentuoso e molto amato dal pubblico italiano. Inutile però negare che al volto di Luca Zingaretti, venga quasi sempre associato quello de Il Commissario Montalbano. Davvero c’è qualcuno che ha anche solo osato immaginare un altro in questa veste? Probabilmente in vista degli ultimi episodi, per cui c’è ancora tanto di non detto e scritto? Quelli a cui stiamo assistendo attualmente infatti, sono delle versioni restaurate in 4k.

Carlo Degli Esposti svela sorridendo, che l’essere pelato di Zingaretti ha aiutato molto secondo lui nella scelta e nell’ottima riuscita del progetto: “I protagonisti pelati hanno più versatilità rispetto all’età: se avessi scelto un attore con i capelli, non sarei riuscito a fare 24 anni di programmazione in prima visione (ride)!”. Una riflessione scherzosa, ma che nasconde un velo di verità senza dubbio. Proprio per questo motivo, è più che mai opportuno convincersi del fatto che l’opzione ‘addio Luca Zingaretti’, è assolutamente da non contemplare mai più nella vita. Lui è il solo, fatta eccezione per la sua versione da giovane, che può permettersi di essere associato al grande personaggio, frutto dell’estro e della magia di Andrea Camilleri.



https://tuttonotizie.eu/2023/05/19/il-commissario-montalbano-sostituzione-luca-zingaretti-la-parola-al-produttore-della-serie/