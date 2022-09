Il centrocampista Federico Gozzo vestirà maglia del Ragusa Calcio

Un giovane talento in prestito dal Cosenza. Se lo è aggiudicato l’Asd Ragusa calcio 1949 in vista della prossima stagione in D. Si tratta di Federico Gozzo, siracusano, classe 2005, cresciuto calcisticamente con il Pantanelli Sr e esperienze in prima squadra con l’Erg Sr nel campionato di Promozione. Poi, lo scorso anno, l’Under 17 con la società calabra. “E ora – spiega Gozzo – la mia prima volta in Serie D con la maglia del Ragusa. Sono contento di potere dare il mio contributo nel contesto di questo gruppo che mi sembra molto motivato, soprattutto orientato a fare crescere i giovani, come nel mio caso.