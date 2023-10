“Il caso Lorys Stival”: su Rai2, un documentario

Il 2 novembre su Rai 2 alle 21:20, il programma “Delitti in famiglia” presenterà il secondo episodio del ciclo di documentari dedicato ai crimini commessi in ambito domestico. Questa volta, il documentario racconterà il tragico figlicidio di Lorys Stival, avvenuto a Santa Croce Camerina, il 29 novembre 2014.

L’INDAGINE E IL DOCUMENTARIO

Il documentario ripercorrerà tutte le fasi dell’indagine in modo meticoloso, basandosi sugli atti giudiziari e includendo testimonianze esclusive di familiari, investigatori, avvocati, psichiatri e maestre. Saranno presentati anche materiali video inediti, tra cui filmati della polizia con la ricostruzione della morte effettuata dalla madre di Lorys, Veronica Panarello, durante gli sopralluoghi sul luogo in cui è stato ritrovato il corpo del bambino e nella sua camera.

Il documentario esplorerà anche le perizie psichiatriche condotte sull’accusata e fornirà il racconto degli esperti riguardo al profilo dell’accusata e al possibile movente del crimine. Nonostante siano passati nove anni dall’omicidio, Veronica Panarello non è ancora riuscita a confessare il movente dell’omicidio di Lorys.

“Delitti in famiglia” è una produzione di Stand by me in collaborazione con Rai Documentari.