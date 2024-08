Il calcio a Comiso: addio definitivo all’Eccellenza. Nasce una nuova società?

Il calcio a Comiso potrebbe ripartire. Dopo un anno di stop i colori verdarancio potrebbero tornare a calcare i terreni di gioco.

Lo scorso anno, la squadra non è stata iscritta al campionato di Eccellenza. Il presidente Salvatore Scifo voleva passare la mano e i nuovi dirigenti, Mario Presti e Santo Marcinnò erano pronti ad assumere la gestione della società, ma il passaggio di consegne non si concretizzò a causa della situazione debitoria della società. Il titolo è rimasto congelato per un anno, in attesa che la situazione potesse essere risolta, ma anche quest’anno nessuno sembra pronto ad acquisire il titolo e la squadra comisana sarà definitivamente cancellata. Il titolo di Eccellenza andrà perduto.

Il futuro del calcio a Comiso potrebbe essere affidato a una nuova compagine: un nuovo gruppo di imprenditori e di appassionati, qualcuno con un passato importante nel mondo del calcio, sarebbe pronto a costituire una nuova società. Il calcio a Comiso potrebbe ripartire da un campionato di categoria inferiore, su nuove basi. Alcune trattative sono già state intavolate e già prima di ferragosto si potrebbe avere delle novità di rilievo sul futuro del calcio a Comiso.

