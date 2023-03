Il buddismo laico, una realtà in crescita in provincia di Ragusa. I valori di pace, di cultura e di educazione alla base del credo

La felicità è raggiungibile imparando, tramite la pratica buddista, a trasformare profondamente il proprio cuore e di conseguenza l’ambiente esterno. Uno nuovo stile di vita, un credo, un approccio con la società che modifica retaggi convenzionali? E’ l’insegnamento che arriva dalla Soka Gakkai, la scuola buddista laica la cui crescita in Italia, di anno in anno, và sempre più ad aumentare. In Europa la comunità italiana aderente alla Soka Gakkai è la più numerosa e registra una crescita annua del dieci per cento. A Corsico, nel Milanese, il più grande tempio d’Europa. In Sicilia si contano oltre 3.000 fedeli. In provincia di Ragusa vanno oltre i novanta. Fedeli li troviamo a Modica, a Scicli, a Ragusa ed in altri centri della provincia.

Dialogo interreligioso fra le realtà in provincia

In questi tempi il nucleo ibleo del buddismo laico della Soka Gakkai è presente con assiduità agli eventi promossi da diverse fedi. Non ha fatto mancare la sua presenza nelle celebrazioni interreligiose che si sono tenute con cattolici, metodisti e islamici. A Sampieri, sul lungomare, nella cerimonia in suffragio delle vittime di Cutro in Calabria ed a Scicli nella chiesa evangelica-metodista per la preghiera ecumenica per le donne e con le donne. Un clima interreligioso che crea calore, che apre all’amore, che spiana la strada verso la comprensione, la condivisione, la salvezza e la felicità.

Il buddismo laico ed il dialogo aperto alla sincerità ed alla disponibilità

Certo in molti si sono chiesti cosa è la Soka Gakkai. In parole semplici è il buddismo della vita di tutti i giorni. Praticato da manager, da vip, da gente comune insegna che si può essere felici imparando a gestire il proprio rapporto con l’esterno, piuttosto che limitarsi a dipendere dall’esterno. Si può praticare nel soggiorno di casa e comunque nella casa di chi ha il piacere di metterla nella disponibilità. Letture, preghiere, ascolto, confronto e riflessioni il tutto per stare insieme e radicare il proprio credo. La Soka Gakkai si impegna nella costruzione di una cultura di pace utilizzando come strumento fondamentale il dialogo basato sul principio che la felicità individuale, e la realizzazione di un mondo pacifico, sono indissolubilmente legati. Collabora con le diverse espressioni della società civile, con agenzie intergovernative e con gruppi religiosi, in particolar modo nel campo del disarmo nucleare, dell’educazione ai diritti umani e dello sviluppo sostenibile. I fedeli s’impegnano attivamente, come cittadini del mondo, al miglioramento delle loro comunità locali consci che si può essere felici imparando a gestire il proprio dall’esterno.