Il brand ambassador della Tenuta Lamborghini ospite centrale della quarta edizione del Wine Show Festival - Ragusa Oggi

Il brand ambassador della Tenuta Lamborghini ospite centrale della quarta edizione del Wine Show Festival

Continuano in maniera incessante i preparativi per la quarta edizione nazionale del “Wine Show Festival” in programma il 4, 5 e 6 settembre a Ragusa Ibla e che quest’anno punta sul marchio di qualità.

E’ ormai ufficiale la presenza, come ospite d’onore, della Tenuta Lamborghini che darà pregio e lustro all’area del wine denominata “La Dimora del Re”, all’interno del Cortile Barocco (a pochi metri di distanza dalla storica piazza Pola), riservata alla presenza delle cantine e delle degustazioni.

La Tenuta Lamborghini sarà rappresentata dal loro brand ambassador Filippo Lisi che, venuto già a Ragusa Ibla giorni fa per incontrare l’amico e patron dell’evento Luca Rivillito, è rimasto affascinato dalla bellezza del quartiere barocco, patrimonio dell’Umanità. Proprio Lisi, che sarà presente per tutte le giornate della manifestazione, avrà modo di presentare i pregiati vini della Tenuta, prodotti di grande qualità pluripremiati e dalle bottiglie molto particolari, e di raccontare aneddoti e vita di un grande uomo, l’ing. Ferruccio Lamborghini, fondatore della Tenuta nel 1968, famoso nel mondo naturalmente per il settore auto, con le bellissime supercars e nel settore agricolo per i trattori.

“Ringrazio l’amico Luca per averci invitato – spiega il brand ambassador Lamborghini, Filippo Lisi – La Tenuta ha accettato con piacere di venire per la prima volta in Sicilia ed in esclusiva nel territorio ibleo perché crede fortemente in questo format vincente che abbina in maniera efficace l’anima commerciale del vino con la sua storia e con la cultura espressa tramite dipinti, sculture, fotografie. Un evento che sarà dunque volano promozionale non solo per il territorio ibleo ma anche per eventuali future collaborazioni con il nostro marchio”.

Dal canto suo il fondatore del Wine Show Festival, Luca Rivillito, alla guida di un team organizzativo che non lascia nulla al caso, ringrazia per questa prestigiosa presenza che guarda già all’appuntamento di Ragusa Ibla: “Sono onorato di avere come ospite la Tenuta Lamborghini, l’ho voluta fortemente e per questo ringrazio il direttore della Tenuta dott.Silvio Tschang che ha risposto prontamente al mio invito, così come ringrazio il grande amico Filippo Lisi fondamentale nei contatti. Avere un brand di questo spessore significa avere cassa di risonanza e qualità assicurata già a priori ed avere un evento pronto e con una marcia in più. La qualità paga e pagherà sempre.

In occasione di questa importante presenza – continua Rivillito – la produzione del Wine Show Festival ha deciso di organizzare una masterclass che sarà diretta abilmente dal mio caro amico Giovanni Carbone sommelier Fisar, dedicata proprio ai vini Lamborghini e con la presenza di Filippo che racconterà storie e aneddoti del patron ing. Ferruccio”. Ma c’è di più, come rivela lo stesso Rivillito mentre sono già partite le prevendite online dei ticket degustazione sul sito www.wineshowfestival.it. La Tenuta ha infatti deciso, solo per il Wine Show Festival, di lanciare una top promo per alcune particolari bottiglie, “Le collezionabili”, che saranno proposte ad un prezzo particolare insieme ad un bellissimo calice nero o bianco griffato. Una limited edition che sarà proposta nel loro privée espositivo durante la tre giorni dell’evento. Naturalmente sentendo chiacchierare Luca Rivillito e Filippo Lisi, non si conferma ma non si esclude una clamorosa visita last minute di un componente della famiglia Lamborghini. Sarà difficile scoprirlo ora tra Elettra, Ginevra o Ferruccio Junior. Chissà che non si aggiungano agli altri ospiti, tra cui lo chef Daniele Reponi e l’attore Angelo Russo che come tutti sanno interpreta il ruolo dell’agente “Catarella” nella fiction de “Il commissario Montalbano”.