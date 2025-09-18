Una vera rivoluzione digitale per i cittadini siciliani affetti da celiachia e dermatite erpetiforme. Dal 1° ottobre 2025 entrerà in funzione il nuovo sistema informatizzato Celiachi@RL, la piattaforma regionale che sostituirà definitivamente i buoni cartacei per l’acquisto degli alimenti senza glutine. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale della Salute sarà attivata da tutte le Asp della Sicilia […]
Il Barocco in bici: Modica celebra mobilità sostenibile, arte e sapori dal 19 al 21 settembre
18 Set 2025 16:31
Tre giorni per vivere la città della Contea in modo nuovo, lento e sostenibile. Dal 19 al 21 settembre 2025, Modica diventa la capitale della mobilità green e del turismo esperienziale con “Il Barocco in bici”, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.
Un progetto che unisce arte, artigianato e sapori locali, invitando cittadini e turisti a scoprire il patrimonio barocco e le eccellenze del territorio pedalando in e-bike tra i vicoli storici, le piazze e le aree più suggestive della città.
Itinerari e programma delle pedalate
Il cuore pulsante della manifestazione sarà Piazza Matteotti, da cui partiranno i tour gratuiti in e-bike
Venerdì 19 settembre, ore 16.00 → tour verso “Mani in Arte” a Modica Alta.
Sabato 20 settembre, ore 9.30 → pedalata in e-bike con arrivo ancora a “Mani in Arte”.
Domenica 21 settembre, ore 9.30 → tour nel centro storico di Modica con tappe gourmet e artigianali.
Le escursioni saranno arricchite da degustazioni tipiche e soste nelle botteghe degli artigiani locali, per incontrare produttori e maestri del territorio.
Tra arte, gusto e turismo lento
L’iniziativa si intreccia con altri eventi di grande rilievo: “Mani in Arte” (19-20 settembre) → rassegna che animerà il quartiere del Pizzo a Modica Alta con laboratori, street art, musica dal vivo, installazioni e mostre fotografiche. Festival dei Formaggi Iblei (21 settembre) → seconda tappa proprio a Modica, con un viaggio tra i migliori prodotti caseari della tradizione iblea.
Modica città slow e green
“Pedala tra storia, arte e sapori. Vivi Enjoy Barocco in maniera lenta e consapevole” è lo slogan che invita cittadini e turisti a riscoprire Modica con un approccio nuovo: zero emissioni, valorizzazione culturale e attenzione all’ambiente.
Grazie all’UNPLI, che si è aggiudicata la gestione delle biciclette tramite bando pubblico, Modica e i Comuni limitrofi diventano protagonisti di un progetto che potrebbe trasformarsi in modello replicabile per tutta la Sicilia.
