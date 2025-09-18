Il Barocco in bici: Modica celebra mobilità sostenibile, arte e sapori dal 19 al 21 settembre

Tre giorni per vivere la città della Contea in modo nuovo, lento e sostenibile. Dal 19 al 21 settembre 2025, Modica diventa la capitale della mobilità green e del turismo esperienziale con “Il Barocco in bici”, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.

Un progetto che unisce arte, artigianato e sapori locali, invitando cittadini e turisti a scoprire il patrimonio barocco e le eccellenze del territorio pedalando in e-bike tra i vicoli storici, le piazze e le aree più suggestive della città.

Itinerari e programma delle pedalate

Il cuore pulsante della manifestazione sarà Piazza Matteotti, da cui partiranno i tour gratuiti in e-bike

Venerdì 19 settembre, ore 16.00 → tour verso “Mani in Arte” a Modica Alta.

Sabato 20 settembre, ore 9.30 → pedalata in e-bike con arrivo ancora a “Mani in Arte”.

Domenica 21 settembre, ore 9.30 → tour nel centro storico di Modica con tappe gourmet e artigianali.

Le escursioni saranno arricchite da degustazioni tipiche e soste nelle botteghe degli artigiani locali, per incontrare produttori e maestri del territorio.

Tra arte, gusto e turismo lento

L’iniziativa si intreccia con altri eventi di grande rilievo: “Mani in Arte” (19-20 settembre) → rassegna che animerà il quartiere del Pizzo a Modica Alta con laboratori, street art, musica dal vivo, installazioni e mostre fotografiche. Festival dei Formaggi Iblei (21 settembre) → seconda tappa proprio a Modica, con un viaggio tra i migliori prodotti caseari della tradizione iblea.

Modica città slow e green

“Pedala tra storia, arte e sapori. Vivi Enjoy Barocco in maniera lenta e consapevole” è lo slogan che invita cittadini e turisti a riscoprire Modica con un approccio nuovo: zero emissioni, valorizzazione culturale e attenzione all’ambiente.

Grazie all’UNPLI, che si è aggiudicata la gestione delle biciclette tramite bando pubblico, Modica e i Comuni limitrofi diventano protagonisti di un progetto che potrebbe trasformarsi in modello replicabile per tutta la Sicilia.

