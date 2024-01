Il 2024 sarà un anno bisestile, un giorno in più a febbraio. Le superstizioni sull’anno “sfortunato”

Il 2024 sarà un anno bisestile, con il mese di febbraio che avrà un giorno in più rispetto agli anni normali. Questa peculiarità del calendario è spesso circondata da superstizioni e credenze che portano a considerare questo giorno aggiuntivo come un presagio sinistro o un momento di sfortuna. Anno “bisesto” sarà poi funesto? Molte persone guardano con apprensione all’anno bisestile, attribuendo una connotazione negativa alla giornata extra di febbraio. Questa ansia associata al “giorno in più” si basa su antiche credenze e superstizioni che circondano il mese di febbraio fin dai tempi antichi. Febbraio, infatti, era associato a pratiche di purificazione e riti legati alle divinità delle tenebre e dei morti.