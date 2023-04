Il 17 e il 18 aprile sciopero dei lavoratori che si occupano della pulizia di Versalis

I lavoratori della Ragusana Operai “San Giorgio” proclamano lo sciopero per lunedì 17 e martedì 18 aprile.

I lavoratori della Ragusana Operai San Giorgio sono addetti ad operazioni di logistica, pulizia industriale, magazzinaggio e attività nel reparto additivi presso il sito Versalis di Ragusa. Attualmente viene loro applicato il contratto Multiservizi-imprese di pulizia, mentre l’azienda appaltante uscente applicava il contratto Logistica e Trasporti, più consono riguardo gli aspetti normativi ed economici.

UN CONTRATTO NON ADEGUATO

La differenza fra i due contratti ha comportato una ingente perdita economica a danno dei lavoratori, aggravatasi con la crisi degli ultimi anni. All’origine di tale distorsione è senz’altro il sistema degli appalti che permette a chi deve decidere di lasciar spazio al ribasso d’asta, finendo per scaricare il risparmio aziendale sulle spalle dei lavoratori. L’ulteriore proroga in vigore dall’1 aprile 2023 nell’affidamento del servizio da parte della società committente Versalis S.P.A. alla Ragusana Operai San Giorgio, sempre alle stesse condizioni economiche, non fa altro che protrarre ulteriormente le condizioni appena descritte.