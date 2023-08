Il 13 settembre si torna a scuola: i consigli per evitare lo stress per genitori e figli

Si torna a scuola e il rientro, per molte famiglie, può essere piuttosto traumatico. Il 13 settembre, in Sicilia, si aprono le porte per gli studenti e spesso il periodo di transizione porta con sè emozioni e sentimenti contrastanti, sia per gli studenti che per i genitori.

Questi sentimenti possono essere accentuati dai genitori che, oltre a dover gestire il ritorno alla routine scolastica dei propri figli, devono anche far fronte ai loro impegni lavorativi, che potrebbero essere stati particolarmente pressanti durante l’estate. Secondo Martina Migliore, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale di Serenis, il rientro a scuola può agire come un “trigger” su predisposizioni emotive già presenti, portando a sfoghi di disagio come ansia, perfezionismo e difficoltà relazionali.

IL RITORNO A SCUOLA IN CINQUE PASSI PER EVITARE LO STRESS

Per aiutare i genitori a gestire meglio questa fase e vivere con serenità il ritorno a scuola, Martina Migliore suggerisce cinque passi.

Verificare i progressi nei compiti estivi: si consiglia di costruire un piano compiti all’inizio dell’estate e di evitare l’effetto “compiti last minute”. Creare tabelle riassuntive verso la fine delle vacanze può aiutare a fare il punto su quanto è stato fatto. Stabilire ritmi di sonno e sveglia: è importante reintegrare ritmi salutari come il risveglio presto e la sveglia graduale. Si suggerisce di andare a letto prima e svegliarsi in anticipo già nelle settimane precedenti al rientro. Organizzare il materiale scolastico insieme: coinvolgere sia i genitori che i figli nell’organizzazione del nuovo materiale scolastico può ridurre l’ansia legata al nuovo anno scolastico. Creare un’atmosfera di comfort e anticipazione può aiutare i ragazzi a sentirsi più sicuri e motivati.