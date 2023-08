Il 13 agosto, a Marina di Acate, la prima edizione delle “Avisiadi” per promuovere la cultura della donazione

Domenica 13 agosto, a Marina di Acate, si terrà la prima edizione delle “Avisiadi”, che sono le Olimpiadi dell’AVIS, l’Associazione Volontari Italiani del Sangue, a Marina di Acate. L’evento è dedicato al divertimento e alla promozione della cultura della donazione del sangue. La manifestazione è stata promossa e organizzata dalla sezione locale dell’AVIS, con il patrocinio del Comune di Acate, e rappresenta un passo significativo per aumentare la consapevolezza sull’importanza della donazione del sangue per la salute e il benessere della comunità di Acate.

La giornata delle “Avisiadi” sarà un’opportunità importante per coinvolgere attivamente i cittadini in varie attività ludiche e sportive, con l’obiettivo di diffondere la cultura della solidarietà e della generosità. L’evento avrà inizio alle ore 16:00 e si svolgerà presso il lungomare di Marina di Acate. Numerose associazioni locali, sponsor e volontari si sono uniti alla causa per rendere questa giornata indimenticabile. Saranno organizzati giochi e competizioni adatti a tutte le età, al fine di coinvolgere e divertire sia adulti che bambini.

L’AVIS di Acate, con il sostegno della comunità e dei partecipanti, si impegna a continuare a promuovere la cultura della donazione del sangue, riconoscendo il prezioso contributo che questa pratica offre al sistema sanitario e alla salvaguardia della vita umana. Grazie agli sforzi combinati della comunità e della direzione sezionale, l’AVIS di Acate ha visto una crescita esponenziale negli anni passati, raggiungendo nel 2022 una raccolta totale di 1025 sacche, tra cui 316 di plasmaferesi e 709 di sangue intero, con 489 donatori attivi. I dati del primo semestre del 2023 hanno già registrato un incremento del 21% nella raccolta di plasmaferesi e un aumento del 5,5% nel sangue intero, dimostrando un trend in costante aumento.