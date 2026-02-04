Iblea Basket Scicli, impresa al Palazzetto: battuta la capolista Messina

Grande pomeriggio di basket al palazzetto di Scicli, dove l’Iblea Basket Scicli – women’s Meerkat team ha firmato una vittoria di straordinario valore superando A.S.D. San Matteo Messina con il punteggio di 51-45 nel campionato di Serie C femminile regionale, girone East. Un successo che pesa come un macigno, perché la formazione messinese si presentava all’appuntamento da prima in classifica e imbattuta, senza aver mai conosciuto la sconfitta fino a domenica scorsa.

Con questa gara riparte ufficialmente, dopo alcune settimane di pausa, la seconda fase del campionato, quella decisiva per determinare le squadre che accederanno ai play off per la promozione in Serie B. E l’Iblea Basket Scicli ha lanciato un segnale forte e chiaro alle avversarie.

La squadra di casa ha messo in campo intensità, organizzazione e grande spirito di sacrificio, riuscendo a spezzare il ritmo della capolista e a colpire nei momenti chiave del match. Una partita combattuta, giocata punto a punto, in cui le sciclitane hanno dimostrato maturità e lucidità, mantenendo il controllo nei frangenti decisivi.

Il valore di questa vittoria va oltre il risultato. Il roster dell’Iblea Basket Scicli è infatti composto da giocatrici di età diverse, accomunate da una forte passione e da un profondo senso di appartenenza. Un gruppo compatto e coeso, costruito e guidato con esperienza dal coach Emanuele Sgarlata, allenatore di lunga e riconosciuta carriera, affiancato da Davide De Luca. Uno staff tecnico capace di valorizzare ogni elemento, gestire le differenze e trasformarle in un punto di forza.

Dal punto di vista individuale, spicca la prestazione di Causarano, top scorer dell’incontro con 25 punti, ben supportata da Drago con 15, Carnemolla con 5, Cappellone con 4 e Statello con 2. Numeri che raccontano una prestazione corale, figlia di un gioco di squadra efficace e ben orchestrato.

Carica di entusiasmo e fiducia, l’Iblea Basket Scicli dà ora appuntamento ai propri tifosi per il prossimo impegno, ancora tra le mura amiche. Domenica 15 febbraio alle ore 16.00, al palazzetto di Scicli, arriverà la Polisportiva Team 79 di Piazza Armerina per una sfida che promette spettacolo e che potrà dire molto in chiave classifica.

