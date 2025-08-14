Iblea Acque cerca il nuovo amministratore: candidature aperte fino al 10 settembre

È ufficiale: Iblea Acque SpA apre le candidature per il nuovo amministratore. L’avviso pubblico, approvato dall’assemblea dei sindaci soci il 13 agosto a Ragusa, rappresenta un passaggio chiave per garantire continuità, trasparenza e innovazione nella gestione dei servizi idrici. L’ingegner Franco Poidomani, dunque, lascia.

L’assemblea, cui hanno partecipato 10 dei 12 Comuni soci (assenti Vittoria e Ispica), ha deliberato il bando che sarà consultabile sia sul sito istituzionale di Iblea Acque sia sui portali dei Comuni soci. Le candidature, corredate da curriculum vitae, devono essere presentate entro le ore 12 del 10 settembre.

Procedura di selezione e criteri di valutazione

La selezione sarà affidata a una commissione composta dai segretari generali dei Comuni membri del comitato per il controllo analogo: Ragusa, Modica, Comiso, Santa Croce e Giarratana. Dopo la verifica dei requisiti, l’assemblea dei soci, convocata per il 15 settembre, nominerà ufficialmente il nuovo amministratore di Iblea Acque, che guiderà la società per i prossimi tre anni, raccogliendo il testimone dall’ing. Franco Poidomani, il cui contributo durante la fase di start-up è stato determinante.

Garanzia di trasparenza e gestione corretta

Parallelamente, entro la fine di agosto, saranno selezionati i nuovi componenti del collegio sindacale, per rafforzare ulteriormente la trasparenza e la correttezza nella gestione della società.

“La società Iblea Acque SpA desidera esprimere profonda gratitudine all’ing. Franco Poidomani per il prezioso contributo offerto durante la fase di start up della società. Il suo mandato, segnato da competenza, abnegazione e professionalità, ha permesso a Iblea Acque di compiere i primi passi in un contesto complesso, garantendo una gestione solida e trasparente dei servizi idrici nei Comuni affidati”, si legge nella nota inviata dalla società.

