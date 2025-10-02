Iblea Acque, ancora un rinvio. Più tattico che necessario

Il nodo Iblea Acque sembra restare al momento irrisolto. Sembra perché nonostante tutto sia andato come annunciato dal nostro giornale con una scelta orientata sui tecnici esterni alla provincia di Ragusa e sia stata individuata la rosa dei nomi da cui far venire fuori l’amministratore unico di iblea acque, oggi si è registrato l’ennesimo rinvio.i nomi della rosa sono Guccione, Andronaco e Miliziano. Tutti professionisti esterni alla provincia di Ragusa, con esperienza consolidata nel settore idrico.

Tra i tre nomi, figura appunto Guccione di cui abbiamo detto e che è considerato il candidato più probabile per assumere la guida della società. La decisione su chi sarà il nuovo amministratore unico è stata quindi rinviata all’11 ottobre alle ore 11, data in cui quando saranno valutati i curricula ed ascoltati i tre candidati. Una scelta volutamente tattica dalla valenza attendista più che sostanza anche al fine di far passare la nomina come una scelta valutata con grande attenzione e cautela anche se il nome, come appunto già evidenziato da noi, sembra esser stato individuato. Sarà Comunque una nomina che scontenta una buona parte di forza italia in provincia di Ragusa ma a cui purtroppo non si è potuti opporre anche perché pare sia stato lo stesso governatore Schifani, durante la sua recente visita a ragusa, nel corso di una cena con commensali illustri , ad imporre figure tecniche di rilievo ed esterne alla provincia come indicato da Cassi.

