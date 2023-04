Ibla sguarnita da ambulanza notturna per il 118. Interrogazione all’Ars

Lo scorso anno, alcuni locali della scuola media Giovanni Pascoli di Ragusa Ibla sono stati consegnati al manager dell'ASP Ragusa per ospitare il servizio 118. Ciò ha senz'altro migliorato i tempi di risposta alle emergenze e reso il servizio più efficiente, soprattutto durante la stagione turistica estiva.

Attualmente, c'è solo un'ambulanza con due paramedici a disposizione, e il servizio è aperto solo durante il giorno dalle 8:00 alle 20:00. Ciò lascia una lacuna nella copertura notturna, il che significa che se si verifica un'emergenza di notte, viene inviata un'ambulanza da Ragusa, con tempi di risposta più lunghi. Inoltre, molte delle strade del centro storico di Ibla sono troppo strette per le ambulanze del 118, complicando ulteriormente le situazioni di emergenza.

La situazione è resa ancor più difficile dal fatto che il nuovo ospedale Giovanni Paolo II si trova a circa 10 km da Ibla, e la mancanza di una postazione di guardia medica ha portato molti residenti e studenti a dover viaggiare più lontano per ricevere assistenza medica.

I deputati chiedono un'azione urgente per estendere l'orario di funzionamento del servizio di ambulanza a 24/7 e avere un medico a bordo dell'ambulanza. Chiedono inoltre che il servizio 118 a Ragusa Ibla sia dotato di un'ambulanza di emergenza speciale in grado di accedere alle strade strette del centro storico. Infine, invitano il governo regionale a ripristinare la postazione di guardia medica a Ibla per fornire assistenza medica ai pazienti con bisogni medici minori e urgenti.

È essenziale affrontare queste preoccupazioni per garantire che i residenti e i visitatori di Ibla abbiano accesso a servizi medici di emergenza tempestivi ed efficienti. Il governo deve agire prontamente per garantire la sicurezza e il benessere della comunità.